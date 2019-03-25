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不敢向神明爽約 八旬阿嬤南奔百里到高雄拜廟卻迷途

2019-03-25 15:50聯合報 記者王昭月╱即時報導

高齡86歲、家住南投縣國姓鄉的莊姓獨居阿嬤，先前到高雄旗山 拜廟後，因許願半年後還會再來，日前果真隻身奔走百餘公里南下高雄「還願」，結果扺達高雄旗山轉運站後，不知道怎麼前往五龍山龍鳳寺，當場不知所措，事後在警方協助下如願拜廟圓夢，結束一日驚險之旅。

莊姓老婦年近90歲又患有重聽，獨居的她因信守與神明的約定，從南投獨自南下高雄旗山要參拜五龍山鳳山寺。只是這次南下高雄，在高雄客運旗山轉運站卻因為不清楚如何扺達目的地，六神無主，最後由高雄客運站務員協助報案求助。

旗山警分局建國所警員林孟儒、黃巧玲找到莊阿嬤後，細心詢問阿嬤需要什麼幫忙，才得知莊阿嬤是旗山五龍山鳳山寺信徒，每年都會隨南投當地進香團南下參拜。

半年前她曾隻身前往拜拜，當晚住在廟裡的香客大樓，隔天再搭車回南投，當時她跟濟公神尊約定，半年後還要來參拜，結果這次竟找不到路！她希望警方能帶她到五龍山鳳山寺參拜，以利為家人祈福，警方被她的虔誠感動，助她圓夢。

警方說，阿嬤拜廟後本來打算夜宿香客大樓，因考慮鳳山寺夜間無人看守，基於安全顧慮，遊說阿嬤當日就搭客運回台中，另並連繫她的孫子前往接送，讓南下迷途的莊阿嬤順利返家。

南投國姓鄉莊姓獨居阿嬤因與神明約定參拜，隻身南奔百公里到高雄卻迷途，幸獲旗山警方...
南投國姓鄉莊姓獨居阿嬤因與神明約定參拜，隻身南奔百公里到高雄卻迷途，幸獲旗山警方協助。記者王昭月／翻攝
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