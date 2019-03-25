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小孩試讀冒不明瘀傷 幼兒園竟回「沒收錢想怎樣？」

2019-03-25 15:37聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市板橋區一家幼兒園疑似發生虐童事件，有網友今天在臉書社團「爆料公社」PO文指出，朋友的小孩到一間幼兒園試讀5天後，身上出現大面積的不明瘀傷；家長詢問幼兒園，回應竟是「不知道，不曉得」、「試讀沒有收錢，都幫忙照顧了，不然還想怎樣」，由於沒有確切證據，家長目前僅能先帶孩子驗傷備查。

爆料PO文的網友表示，日前友人將小孩送至新北市板橋區一間幼兒園試讀5天後，小朋友身上多了大面積的不明瘀傷，家長認為小朋友平常叮、咬、抓傷的小傷口都很正常，但幼兒園面對家長的詢問，卻回應：「不知道，不曉得，監視器是假的，沒有接電」，甚至還說：「試讀沒有收錢，都幫忙照顧了不然還想怎樣？」

家長無法接受，沒有再將小孩送去，但覺得帶孩子去問老師的那天，小朋友面露驚恐，回家後一直無來由的哭，哭了二、三天了；由於沒有確切證據，目前只能被動先驗傷備查，孩子也因太小，沒有辦法說清楚發生什麼事。

家長認為，小朋友受傷難免，惹禍受罰也應該，只希望有個交代，而不是推拖的態度，園方態度令人不敢恭維，希望園方自覺，別再有下一個案例。

有網友留言表示「先不說是不是虐待，光試讀幾天就把小孩顧成這樣，未來豈不令人憂心」、「小孩怎麼受傷是可以再討論的，但我是沒辦法接受幼兒園回應『不知道，不曉得』這種答案。」、「試讀都這種態度了，進去還得了」；這篇文章讓許多人都想知道是哪間幼兒園，但PO文者怕被學校提告，並未公佈名稱。

新北市板橋區一家幼兒園疑似發生虐童事件，有網友今天在臉書社團「爆料公社」PO文指...
新北市板橋區一家幼兒園疑似發生虐童事件，有網友今天在臉書社團「爆料公社」PO文指出，朋友的小孩到一間幼兒園試讀5天後，身上出現大面積的不明瘀傷。記者袁志豪／翻攝臉書社團「爆料公社」
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新北市板橋區一家幼兒園疑似發生虐童事件，有網友今天在臉書社團「爆料公社」PO文指...
新北市板橋區一家幼兒園疑似發生虐童事件，有網友今天在臉書社團「爆料公社」PO文指出，朋友的小孩到一間幼兒園試讀5天後，身上出現大面積的不明瘀傷。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
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新北市板橋區一家幼兒園疑似發生虐童事件，有網友今天在臉書社團「爆料公社」PO文指...
新北市板橋區一家幼兒園疑似發生虐童事件，有網友今天在臉書社團「爆料公社」PO文指出，朋友的小孩到一間幼兒園試讀5天後，身上出現大面積的不明瘀傷。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
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