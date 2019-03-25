七旬老婦掉落愛河 送醫前OHCA

2019-03-25 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市今天下午傳出一起婦人墜落愛河意外，高市消防局下午約1點半接獲報案，有婦女（75歲）在鹽埕區五福四路東京酒場前跳河，消防局出動前金、鼓山分隊7車2艇21人前往搶救。

現場於1時38分回報，前金救生艇救起後OHCA，送往大同醫院急救。