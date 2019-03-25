北部降雨 林口山區、淡水海邊分傳汽車撞電桿

2019-03-25 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



北部地區今天早上下雨，新北市林口、淡水地區都發生汽車撞電線桿的車禍，幸好沒有造成傷亡。

首先是清晨7時51分，林口山區雨勢頗大，1輛小貨車行經北79線道往八里方向，車斗載運的小山貓機具勾到半空中下垂電線，硬生生把電線桿拉斷倒下，幸好只是輕微撞凹車頭，40歲廖姓司機沒有受傷，後續由警方和工程單位處理。