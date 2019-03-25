只因父不給打電玩 國中生想當鳥墜樓身亡

2019-03-25 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣1名16歲鄭姓國中生23日晚上在住家墜樓，當時單親父親已睡著，完全不知，直到阿公參加旅遊團返家，看到屋前地上躺著一個人，驚見竟是孫子倒在血泊中，送醫搶救仍回天乏術。

檢警已完成相驗，家屬對死因沒意見。據了解，鄭生在房間留有1張便條紙，寫下凌亂的遺言，抱怨父親不讓他玩電玩，沒收電腦螢幕，他想當一隻自由自在的鳥飛翔，希望寵物有人幫他照顧等語。

今天是星期一，南彰化某國中校園傳出有1名學生在家跳樓尋短的不幸事件。警方證實23日深夜確有1名鄭姓國中三年級學生在住家墜樓死亡。

據透露，這名國中生是單親家庭，與阿公、父親和妹妹一起生活，他的功課原本不錯，去年迷上電玩後，下課後就在自己的房間打電玩，功課開始走下坡，讓鄭父生氣。因學校快舉行段考，23日晚上鄭父上樓看他是否在念書，發現他又坐在電腦前打電玩，很生氣罵他都要段考了，還在打電玩，當場沒收電腦的螢幕。

鄭姓國中生不滿鄭父沒收螢幕，在房間自己一人生悶氣，他平時很樂觀，卻一時愈想愈氣，疑在紙上寫下簡單的抱怨「遺言」後，走到3樓神明廳露台後縱身一跳，掉在住家前院子地上。

警方說，因鄭家是獨棟透天厝，院子前方有圍牆和植栽綠籬，都沒有發現鄭姓國中生墜樓受傷；直到深夜10時30分左右，他阿公參加旅遊團結束活動，一人從外走回家，才驚覺孫子嚴重受傷躺在院子，趕緊叫醒鄭父將姓國中生送醫，可惜已無法挽回寶貴的生命。

彰化縣鄭姓國中生疑因父親沒收電腦螢幕，不讓他繼續打電玩，一時想不開而墜樓。照片／讀者提供 分享 facebook

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )