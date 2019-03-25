為草埔隧道通車備戰 屏東22消防員赴西葡訓練

2019-03-25 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



台9線南迴公路草埔至安朔隧道，全長為4.6公里共四車道，整體工程施作交通部預定將於108年底完工及109年1月起分階段通車，第一階段開放小型車行駛、第二階段開放大客車行駛及第三階段開放非管制之大貨車通行。

特搜大隊鄭大隊長建德率領21名本局同仁，共計22名，今日起於特搜大隊實施3天「國外隧道暨重型救援訓練前認知訓練」結束後，將於3月30日前往西班牙與葡萄牙等兩國實施專業訓練，訓練期程共計18日，縣長潘孟安一早也到場授旗打氣。

公路隧道的火災災害屬於高風險且救援困難度艱鉅及複雜，面對隧道防救災課題，屏東縣消防局為強化長公路隧道防救災工作，並預擬隧道緊急救援方案，以提升緊急應變效能。

訓練課程內容包含隧道搶救基礎理論、各式搶救器材操作說明、搶救人員安全防護措施、各式災害模擬實務搶救、隧道內車禍破壞與重型救援及隧道搶救綜合演練等，並參訪長公路隧道管理機構及消防機關等當地政府機關。