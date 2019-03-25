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為草埔隧道通車備戰 屏東22消防員赴西葡訓練

2019-03-25 10:52聯合報 記者江國豪╱即時報導

台9線南迴公路草埔至安朔隧道，全長為4.6公里共四車道，整體工程施作交通部預定將於108年底完工及109年1月起分階段通車，第一階段開放小型車行駛、第二階段開放大客車行駛及第三階段開放非管制之大貨車通行。

特搜大隊鄭大隊長建德率領21名本局同仁，共計22名，今日起於特搜大隊實施3天「國外隧道暨重型救援訓練前認知訓練」結束後，將於3月30日前往西班牙與葡萄牙等兩國實施專業訓練，訓練期程共計18日，縣長潘孟安一早也到場授旗打氣。

公路隧道的火災災害屬於高風險且救援困難度艱鉅及複雜，面對隧道防救災課題，屏東縣消防局為強化長公路隧道防救災工作，並預擬隧道緊急救援方案，以提升緊急應變效能。

訓練課程內容包含隧道搶救基礎理論、各式搶救器材操作說明、搶救人員安全防護措施、各式災害模擬實務搶救、隧道內車禍破壞與重型救援及隧道搶救綜合演練等，並參訪長公路隧道管理機構及消防機關等當地政府機關。

「有備無患」潘孟安說，訓練人員在國外訓練代表屏東、代表台灣，首重團隊紀律與安全，訓練過程應秉持認真學習態度，從中吸取歐盟國家隧道災害防救工作經驗，獲得國外隧道領域救援專業技知能，學成歸國後對於屏東縣未來隧道防救工作提供相當助益，確保民眾隧道行車生命財產之安全。

屏東縣消防局，22名消防員，將赴西班牙、葡萄牙，進行隧道救災訓練。記者/江國豪攝...
屏東縣消防局，22名消防員，將赴西班牙、葡萄牙，進行隧道救災訓練。記者/江國豪攝影
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屏東縣消防局，22名消防員，將赴西班牙、葡萄牙，進行隧道救災訓練。記者/江國豪攝...
屏東縣消防局，22名消防員，將赴西班牙、葡萄牙，進行隧道救災訓練。記者/江國豪攝影
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屏東縣消防局，22名消防員，將赴西班牙、葡萄牙，進行隧道救災訓練。記者/江國豪攝...
屏東縣消防局，22名消防員，將赴西班牙、葡萄牙，進行隧道救災訓練。記者/江國豪攝影
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工作潘孟安屏東縣

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