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神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

國一鼎金段8車連環撞 疑死者肇事後甩飛慘被輾

2019-03-24 12:12聯合報 記者林伯驊╱即時報導

國道一號南下鼎金段今凌晨發生8車連環撞，一名休旅車男駕駛肇事後從車內甩出彈至對向北上車道，再慘被來車輾過，警方初步研判，死者當時疑似先擦撞1輛小貨車、護欄，他人被甩出車外後，車子留在車道上，引發後面6輛車連環追撞。

目前其他駕駛酒測皆為零，整件事故起因仍需深入調查。事後有名駕駛因發現車底及後保險桿有血跡，自覺輾到人向警方自首，警方也將調閱ETC等紀錄，查出可能輾到死者的車輛，將一一傳喚駕駛說明，釐清責任。

國道公路警察局第五大隊表示，死者（34歲）今天凌晨3點多開休旅車行經國一南下360.9公里，先擦撞護欄及小貨車，當下就遭甩出車外、噴飛到北上內側車道，小貨車感覺後方遭到撞擊，自行將車移到路肩。

由於死者的休旅車仍遺留右側第二車道，引發6輛大、小車一連串追撞。警方查出，一輛載運機車的大貨車疑追撞死者的休旅車，接著1輛轎車為閃避與小貨車擦撞，接著後方1輛休旅車撞上載機車的大貨車，然後再有計程車、轎車先後撞上死者的休旅車。

警消獲報趕抵現場時，死者的車體撞得只剩三分之二，難以認出原貌，載機車的大貨車側翻，其他轎車的車身有明顯的撞擊凹損，地面更散落大量碎片及車子零件，警方於北向內側護欄及內線車道處，發現有1男子橫躺，明顯死亡，身體有遭車輛輾壓的痕跡，頭骨破裂臟器外露，剩1隻腳完整，其他四肢也變形。

現場65歲男駕駛、21歲女駕駛兩人肢體外傷、胸口疼痛，由消防隊員送醫，另有2人送醫後未掛號就離去；除死者暫時無法取得酒測值，警方初步確認其他駕駛都沒酒駕，也扣得最後兩輛計程車及轎車的行車記錄器。

警方已請駕駛回國道公路警察局岡山分隊製作筆錄，將相關駕駛依過失致死罪嫌函送。

國道一號南下鼎金段今天凌晨發生8車連環撞的重大車禍。記者林伯驊／翻攝
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計程車後來追撞死者的休旅車。記者林伯驊／翻攝
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死者駕駛的休旅車已撞得只剩三分之二，根本認不出全貌。記者林伯驊／翻攝
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國一南下鼎金段連環撞，地面散落車體零件及碎玻璃。記者林伯驊／翻攝
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休旅車追撞載機車的大貨車。記者林伯驊／翻攝
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休旅車國道警察

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