嘉義市4車事故5輕傷

2019-03-24 11:13 中央社 嘉義市24日電



嘉義市新生路、公明路口今天發生4部車輛車禍事故，其中1部私人救護車載送1名孕婦在車禍後有頭暈情形，現場共有5名傷者，所幸都僅是輕傷，陸續送醫治療，原因待調查。

嘉義市消防局於上午9時43分接獲報案，於新生路、公明路口發生4部車輛車禍事故，包括1部私人救護車，造成5名傷者（2男3女），除了救護車上的司機、隨車護士及孕婦外，另2名傷者為自小客車司機，所幸都僅是輕傷。

嘉義市消防局據報，立即派遣3部救護車、1部器材車前往現場，陸續將患者送往嘉義市聖馬爾定醫院治療。警方指出，現場為筆直又寬敞的十字路口，事故原因將調閱路口監視器畫面釐清。