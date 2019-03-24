親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國一南下鼎金段凌晨7車連環撞 1人噴飛北上車道死亡

非典型國民黨！ 綠分析：老招恐打不過韓國瑜

國一南下鼎金段凌晨7車連環撞 1人噴飛北上車道死亡

2019-03-24 07:40聯合報 記者林伯驊╱即時報導

國道一號南下約361公里處接近鼎金系統，今天凌晨近4點傳出大貨車、轎車共7車追撞重大車禍，警消獲報趕往救援，發現1人慘遭噴飛對向北上車道，已明顯死亡，另有4人受傷送醫，現場散落大量碎零件，還有一輛黑色轎車幾乎撞成廢鐵，詳細事發原因仍待釐清。

高市消防局約3點54分獲報，出動4個分隊人車，發現為1輛大貨車、2小貨車及5輛轎車事故，1位民眾噴飛北上車道，疑遭其他車輛輾過，明顯死亡；傷者65歲男子、21歲女子皆為肢體外傷、胸口疼痛由消防隊員送醫，另有2人送醫後未掛號就離去。

警消趕抵時，經初步研判，事發現場散落汽車玻璃、零件碎片，有輛黑色轎車已嚴重扭曲完全看不出原狀、還有載運機車的貨車翻覆，遭到轎車追撞，其他轎車也車頭嚴重毀損、車尾凹陷等，撞得都非輕微，而有1人疑車禍後噴飛倒在對向北上的內側車道。

警消初步研判，該路段沒有路燈視線昏暗，導致發生車禍後，後方來車又高速追撞，導致一連串連環撞，當時南下共3個車道、北上2車道封閉，約6點多整起事故才排除。

國一南下鼎金段3天前364.5公里處才傳5車連環撞釀1死，今天凌晨又7車連撞，兩者相隔3、4公里，網友不解直說「為何又是鼎金系統啦」。

國道一號南下約361公里處接近鼎金系統，今天凌晨近4點傳出大貨車、轎車共7車追撞...
國道一號南下約361公里處接近鼎金系統，今天凌晨近4點傳出大貨車、轎車共7車追撞重大車禍。圖／翻攝自職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團
分享
現場有載運機車的貨車翻覆。圖／翻攝自職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 ...
現場有載運機車的貨車翻覆。圖／翻攝自職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團
分享

車禍國道

相關新聞

昏暗國道 夫婦下車遭比丘撞死

2019-03-23 23:24

殉職警消器捐 追思會感念

2019-03-23 23:31

遊艇擱淺淡水河 38人卡在沙洲上待援

2019-03-23 22:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

國道1號楠梓路段車禍 2車擦撞1小貨車翻覆

2019-03-23 21:01

男子騎車摔進水溝失去生命跡象 急送林口長庚急救

2019-03-23 19:41

療癒被害者家屬的心 犯保協會常伴在身邊

2019-03-23 19:37

影／台南交警對兒童祭出百張「紅單」 家長笑呵呵

2019-03-23 19:24

影／街友縱火殃機車 中和警鷹眼分析一天逮人

2019-03-23 19:14

高雄30年烤鴨店火警 消防隊迅速滅火

2019-03-23 19:13

兌幣機大盜連犯多起竊案 得手近4萬元終落網

2019-03-23 18:03

看不懂中文坐錯公車 員警用翻譯軟體助日籍老翁回家

2019-03-23 17:40

影／高雄過港隧道肇事逃逸車禍 警方急尋目擊者

2019-03-23 17:07

宣導反毒勿毒害一生 新北警辦萬人親子野餐日

2019-03-23 16:23

影／熟女愛車遭刮紅漆「流血了」 肇逃者辯：我趕上班

2019-03-23 15:52

影／這是第3次酒駕了！男子自撞安全島翻車命大沒事

2019-03-23 15:48

影／雲林斗六火燒車 車內赫見一焦屍

2019-03-23 15:22

天黑還沒找到落腳處 玉里警急致電助外籍客

2019-03-23 15:20

影／見警裝醉又嘔吐 通緝犯見父母落淚下跪：我會乖

2019-03-23 15:20

橫越馬路遭BMW跑車撞上 18歲單車男傷重不治

2019-03-23 14:30

影／快速道路掉工字鋼 5車沒法閃壓過全爆胎

2019-03-23 14:29

台南兩客運車尬車釀車禍？ 警方初判是單純擦撞

2019-03-23 14:18

影／送貨員搶劫沿途丟贓證 宜警8小時即逮到人

2019-03-23 14:12

影／基隆機車擦撞火車 懷孕7月孕婦倒地送醫

2019-03-23 13:46

辱警男子又出招！借錢不成竟反嗆「害群之馬」

2019-03-23 13:39

長榮空服員酒醉執勤 前董座張國煒狠酸「沒下限」

2019-03-23 13:39

影／情侶散步恣意嬉鬧 女不小心墜愛河

2019-03-23 13:39

警政署調查：民眾對警察維護治安信心度 創歷史新高

2019-03-23 12:57

拉Ｋ尿失禁 女子住院繼續吸

2019-03-23 12:53

身障男超商待1周 好心網友連繫被轉接嘆：幫忙好難

2019-03-23 12:21

脫離保護輔導 慘綠青年要走自己的人生

2019-03-23 11:55

「別讓墓仔發爐」 消防員樂高玩具示警民眾秒懂

2019-03-23 11:19

中年男子欠租數月 疑燒炭不成墜樓死亡

2019-03-23 10:48

基隆採購預警系統 員警多3到5秒反應逃生

2019-03-23 10:17

女兒遭綁架？ 憂心父寫紙條求助警幸未破財

2019-03-23 10:15

通緝犯出怪招 臉歪閉眼、裝暈倒仍被警識破

2019-03-23 08:21

影／德國牧羊犬Schnell報到 入列高市培訓搜救犬

2019-03-23 08:07

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

大體修復師「一句話」遭亡者報復 下場成同業勸世文

2019-03-23 10:57

長榮空服員酒醉執勤 前董座張國煒狠酸「沒下限」

2019-03-23 13:39

影／拿命開玩笑！蜿蜒山路6車逆向飆速破百

2019-03-23 16:44

交往7年女友頻出軌 網轟「沒看過自己喬綠帽的」

2019-03-23 12:53

宜蘭驚傳性霸凌！ 學弟中籤就要替學長手淫

2019-03-23 16:13

影／台中夜店酒客不收斂 基層警瘋傳：抄到它暫停營業

2019-03-23 11:38

口交隔天喉嚨發炎 他藉口性勒索10次

2019-03-23 11:31

影／基隆機車擦撞火車 懷孕7月孕婦倒地送醫

2019-03-23 13:46

兒子女友裸睡 色父摸上床做了壞事

2019-03-23 17:51

應召站主打暗黑系女星 本尊差很大「加500再一次」吸客

2019-03-23 15:45

台南兩客運車尬車釀車禍？ 警方初判是單純擦撞

2019-03-23 14:18

影／雲林斗六火燒車 車內赫見一焦屍

2019-03-23 15:22

影／這是第3次酒駕了！男子自撞安全島翻車命大沒事

2019-03-23 15:48

遊艇擱淺淡水河 38人卡在沙洲上待援

2019-03-23 22:37

影／情侶散步恣意嬉鬧 女不小心墜愛河

2019-03-23 13:39

國道1號楠梓路段車禍 2車擦撞1小貨車翻覆

2019-03-23 21:01

中年男子欠租數月 疑燒炭不成墜樓死亡

2019-03-23 10:48

基隆採購預警系統 員警多3到5秒反應逃生

2019-03-23 10:17

身障男超商待1周 好心網友連繫被轉接嘆：幫忙好難

2019-03-23 12:21

台東警界父子檔 同心辦案讓通緝犯乖乖就逮

2019-03-23 17:50

男大生趁女同學茫醉性侵 和解後獲緩刑

2019-03-23 16:32

影／不只盜伐扁柏樹瘤 山老鼠還擁槍彈、黃金磚

2019-03-23 13:59

高雄30年烤鴨店火警 消防隊迅速滅火

2019-03-23 19:13

影／快速道路掉工字鋼 5車沒法閃壓過全爆胎

2019-03-23 14:29

通緝犯出怪招 臉歪閉眼、裝暈倒仍被警識破

2019-03-23 08:21

宜蘭爆學長性霸凌學弟 校方致歉

2019-03-23 19:47

影／滋事酒客沾辣椒水秒哀號 所長霸氣喊：別挑戰公權力

2019-03-23 12:35

影／台中夜店又亂鬥 酒客安管起衝突 警帶回8人

2019-03-23 08:20

影／台南交警對兒童祭出百張「紅單」 家長笑呵呵

2019-03-23 19:24

黑吃黑！持刀搶毒反被開槍 警20小時破案

2019-03-23 11:34

網友臉書PO照檢舉山老鼠 保七逮獲3男1女

2019-03-23 10:54

影／高雄過港隧道肇事逃逸車禍 警方急尋目擊者

2019-03-23 17:07

拉Ｋ尿失禁 女子住院繼續吸

2019-03-23 12:53

啃老兄不滿妹斷經濟來源 持刀劈瞎妹推倒媽被判8年

2019-03-23 09:24

橫越馬路遭BMW跑車撞上 18歲單車男傷重不治

2019-03-23 14:30

女兒遭綁架？ 憂心父寫紙條求助警幸未破財

2019-03-23 10:15

通緝犯逃逸衝撞路檢點 警方圍捕開11槍逮人

2019-03-23 09:11

昏暗國道 夫婦下車遭比丘撞死

2019-03-23 23:24

兩名小鮮肉車內「純聊天」 座椅散落白粉末露餡了

2019-03-23 16:33

罵拉麵店「商標蟑螂」 海倫清桃緋聞男友判六千罰金

2019-03-23 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top