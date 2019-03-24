國一南下鼎金段凌晨7車連環撞 1人噴飛北上車道死亡

2019-03-24 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



國道一號南下約361公里處接近鼎金系統，今天凌晨近4點傳出大貨車、轎車共7車追撞重大車禍，警消獲報趕往救援，發現1人慘遭噴飛對向北上車道，已明顯死亡，另有4人受傷送醫，現場散落大量碎零件，還有一輛黑色轎車幾乎撞成廢鐵，詳細事發原因仍待釐清。

高市消防局約3點54分獲報，出動4個分隊人車，發現為1輛大貨車、2小貨車及5輛轎車事故，1位民眾噴飛北上車道，疑遭其他車輛輾過，明顯死亡；傷者65歲男子、21歲女子皆為肢體外傷、胸口疼痛由消防隊員送醫，另有2人送醫後未掛號就離去。

警消趕抵時，經初步研判，事發現場散落汽車玻璃、零件碎片，有輛黑色轎車已嚴重扭曲完全看不出原狀、還有載運機車的貨車翻覆，遭到轎車追撞，其他轎車也車頭嚴重毀損、車尾凹陷等，撞得都非輕微，而有1人疑車禍後噴飛倒在對向北上的內側車道。

警消初步研判，該路段沒有路燈視線昏暗，導致發生車禍後，後方來車又高速追撞，導致一連串連環撞，當時南下共3個車道、北上2車道封閉，約6點多整起事故才排除。