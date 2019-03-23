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遊艇擱淺淡水河 卡在沙洲上38人待援中

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遊艇擱淺淡水河 38人卡在沙洲上待援

2019-03-23 22:37聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市淡水河晚間傳出船隻擱淺，1艘觀光遊艇載有38人，遊艇疑似被異物纏住，導致整艘船卡在沙洲上，但因淡水河水面逐漸退潮，救援人員難以靠近，目前已派出近26輛救災車救援。

這艘觀光遊艇，疑似是載有35名遊客前往淡水河上進行遊艇派對，因為不明原因導致船舶被異物纏繞螺旋槳，導致整艘遊艇卡在靠近成蘆橋附近的沙洲上，因晚間雨勢越來越大，船家見無法脫困才報警求援。

新北市消防局目前已經派出26輛救災車，多個分隊前往救援當中，但因船隻周遭水域都是暗礁泥濘，救援人員正試圖讓船上人員脫困，不過尚無人員傳出有受傷情形。

觀光遊艇擱淺淡水河上，船隻卡在沙洲，船上38人等待救援中。記者巫鴻瑋／翻攝
觀光遊艇擱淺淡水河上，船隻卡在沙洲，船上38人等待救援中。記者巫鴻瑋／翻攝
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淡水河遊艇

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