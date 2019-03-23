遊艇擱淺淡水河 38人卡在沙洲上待援

2019-03-23 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市淡水河晚間傳出船隻擱淺，1艘觀光遊艇載有38人，遊艇疑似被異物纏住，導致整艘船卡在沙洲上，但因淡水河水面逐漸退潮，救援人員難以靠近，目前已派出近26輛救災車救援。

這艘觀光遊艇，疑似是載有35名遊客前往淡水河上進行遊艇派對，因為不明原因導致船舶被異物纏繞螺旋槳，導致整艘遊艇卡在靠近成蘆橋附近的沙洲上，因晚間雨勢越來越大，船家見無法脫困才報警求援。