國道1號楠梓路段車禍 2車擦撞1小貨車翻覆

2019-03-23 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



國道1號高雄楠梓路段今晚發生車禍，2輛轎車在中、內車道擦撞，1輛小貨車也翻覆在外車道，造成3人受傷，北上交通嚴重受阻，目前警、消正趕到車禍現場救人、紓解車流。

據國道第五警察大隊初步瞭解，國道1號北上356.7公里近楠梓交流道處，今晚8點10分許發生車禍，由於車道都有事故車輛，才導致交通受阻。