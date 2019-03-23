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建中一年18%學生出走 管中閔：非常可怕的警訊

一個不能少 工廠追回協尋少年迴轉人生

2019-03-23 18:13中央社 高雄23日電

遭法院發布協尋的少年阿和（化名），經由高雄市政府警察局少年警察隊連續多月追查，終於在一處工廠尋獲擔任挖土機司機助手，他將持續接受輔導和工作，迴轉人生。

高雄市政府警察局少年警察隊有多名追蹤中輟生和失聯少年的高手，接獲協尋阿和的任務後，立即出馬追尋，連月來馬不停蹄追訪阿和的可能去處。

少年隊今天表示，阿和自幼時父母離異，父親較忽略教養，導致國中階段誤交損友，時而輟學、逃家並誤觸法令，因家庭功能不彰，法院為保障健全自我成長，因而調整成長環境，裁定至南投縣某教養機構適當輔導。

阿和於安置期間表現尚佳，於今年初提早結束安置輔導，但為維持基本生計至高雄地區打零工。因長期在外工作，未與家人聯絡，疏忽法院寄送的通知文書前往法院接受保護官輔導，因而遭發布協尋。

少年隊協尋高手利用時下青少年較常使用的社群通訊軟體與阿和聯繫。起初阿和承諾會坦然面對過去所犯的過錯，但擔心法院因他失聯而可能將裁定更易為感化教育，一度萌生逃避念頭，員警鍥而不捨追蹤輔導，告知「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，勇於面對才有重生的機會，阿和才告知藏身處所，擔任挖土機司機助手工作。

經由工廠人員協助和老闆娘全程在旁陪同，阿和將持續接受輔導，並仍留在工廠工作，卸下心中的大石頭，迴轉、開挖自己美麗的人生。

警察工作高雄市

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