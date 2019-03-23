影／雲林斗六火燒車 車內赫見一焦屍

2019-03-23 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六市今天中午發生一起火燒車火警，一輛轎車起火燃燒，消防人員獲報立刻趕到現場搶救，火勢迅速撲滅，但前座發現一具焦屍，身分性別待確認，為何起火，警消調查中。

目擊民眾表示，今天中午用餐時，聽到住家附近空地傳來「碰」一聲，他查看發現一輛轎車車內冒煙起火，立刻報警。