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影／雲林斗六火燒車 車內赫見一焦屍

2019-03-23 15:22聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣斗六市今天中午發生一起火燒車火警，一輛轎車起火燃燒，消防人員獲報立刻趕到現場搶救，火勢迅速撲滅，但前座發現一具焦屍，身分性別待確認，為何起火，警消調查中。

目擊民眾表示，今天中午用餐時，聽到住家附近空地傳來「碰」一聲，他查看發現一輛轎車車內冒煙起火，立刻報警。

警消獲報後前往灌救，火勢撲滅後，警消人員在前座發現一具焦屍，初步調查，該車輛為一名女性所有，已聯絡車主親人協助調查。

雲林縣斗六市今天中午發生一起火燒車火警，火勢撲滅後，警消人員在車內發現一具焦屍，...
雲林縣斗六市今天中午發生一起火燒車火警，火勢撲滅後，警消人員在車內發現一具焦屍，起火原因調查中。記者陳雅玲／攝影
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斗六火燒車

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