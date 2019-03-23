掃墓別燃火 消防隊赴納骨塔救災演練

2019-03-23 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為宣導清明期間民眾祭拜用火安全，加強民眾防火作為及火災發生應變能力，桃園市消防局第四大隊大溪分隊今天上午於大溪區美華公墓暨一天山生命紀念館，舉辦「清明節防火宣導暨搶救演練」，包括落實通報、滅火、避難引導等動作，保障民眾生命財產安全，除演練外，消防安檢小組也針對一天山納骨塔等場所，進行消防設備檢查以確保災害發生時，設備維持正常堪用狀態。

消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，民眾為了向祖先表達慎終追遠之意，掃墓時常依據禮俗準備豐富的祭品及紙錢，祭拜完畢後當場燃燒紙錢，殊不知飛火及餘燼，稍有不慎便會引發火災。

戴明杉指出，藉由本日的搶救演練，使民眾了解到消防安全及防火管理的重要性，特別安排地震體驗車到現場讓民眾親身參與體驗，加強民眾遇突發事件的緊急災害應變能力，讓防火防災觀念深植人心。