影／情侶散步恣意嬉鬧 女不小心墜愛河

2019-03-23 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



「我們散步到一半不小心墜河！」高市鹽埕警分局五福四路派出所副所長郭宗書接獲民眾報案，趕到愛河旁，發現有人墜河，趕緊將懸掛在河邊的救生圈丟給不小心墜河的宋姓女子，「撐一下！撐一下！」安撫宋女的情緒，消防人員趕抵現場將宋女救起，幸無大礙，警方調查，情侶相約深夜外出散步，行經愛河畔過度嬉鬧，宋女不慎墜河。

今天凌晨2點17分，鹽埕分局五福四路派出所接獲報案，「有人掉到愛河！」，副所長郭宗書獲報後趕抵現場，在愛河沿岸與五福橋來回奔跑搜尋，幾分鐘後，發現葉姓男子拿著手機打著閃光燈，不斷向警方招手。

副所長到場後，發現葉姓男子手上緊拉一條水管，另一端河面上竟是一名女子，葉姓男子告訴警方「我們散步到一半不小心墜河，她是我的女友」，副所長趕緊將懸掛在岸邊的救生圈丟給宋姓女子，並且不斷安撫宋女「撐一下！撐一下！」消防人員很快就會到。

高市消防局派出5車11人趕抵現場搶救，消防人員將鋁梯放入水底，讓宋女攀爬上岸，好在沒有受傷。

警方現場詢問葉姓男子，葉稱，他跟女友相約外出散步，經過愛河畔時因為過度嬉鬧，女友不小心墜入愛河。警方說，好在墜河處附近有水管可以讓宋女暫時支撐，趕緊放下救生圈給宋女，消防人員也快速抵達，趕緊將宋女救上岸。研判現場可能燈光昏暗，宋女也告訴警方，她是失足不慎落水。