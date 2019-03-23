長榮空服員酒醉執勤 前董座張國煒狠酸「沒下限」

2019-03-23 13:39 聯合新聞網 綜合報導



星宇董事長張國煒狠酸長榮航空管理不佳。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

長榮航空21日爆出有事務長「酒醉執勤」，同機空服員直呼太誇張，將事發狀況發網抱怨，空服員指出，該事務長「走路踉蹌、臉色蒼白、頭髮凌亂、眼神渙散」，講話無人能理解，她身上也散發濃濃酒味。事後長榮航空證實，該事務長酒精濃度超出正常值，已予以免職處分。對此，前長榮董事長、現任星與航空董事長直搖頭，更在臉書八字酸爆。

長榮航空一名空服員日前在臉書貼文，她表示某趟飛行中，事務長一頭亂髮、走路歪斜的姍姍來遲，而事務長工作狀況也非常不順，除不斷重複開關客艙燈光，廣播內容也說的亂七八糟，該空服員直說，「根本是罔顧搭機乘客的安危，也嚴重影響飛行安全」。

事後長榮航空證實，21日馬尼拉—台北BR262航班於上午6時11分飛機抵達桃園機場後，機長向公司反映疑似空服員身上有酒味。該班機組員返回公司後，公司立即對全體機組員進行酒測，一名空服員有酒精檢出，其餘組員皆為正常；公司立即陪同該名空服員前往醫院抽血檢查，確認血液酒精濃度已超出正常值、達免職門檻。長榮航空已立即停飛該員及召開「酒/藥測審議委員會」，將提報人評會予以免職處分。

對此，前長榮董事長、現任星與航空董事長也十分傻眼，在臉書分享該新聞後寫下「管理真的無下限了」，網友也紛紛認同留言「螺絲鬆了」、「怎麼能這樣讓她飛回來，不可思議」。