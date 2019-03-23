辱警男子又出招！借錢不成竟反嗆「害群之馬」

2019-03-23 13:39 聯合新聞網 綜合報導



郭男自稱沒錢，想與員警借錢不成，竟惱羞反嗆其是「害群之馬」。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

過去曾侮辱警察是「奴才」的郭姓男子，近日又爆出「測試善心」的爭議事件。郭男日前假裝身上沒有現金，至東門派出所向員警求助，希望將悠遊卡內的95元直接兌換成現金，員警拒絕他的要求，竟被他砲轟是「害群之馬」。脫序行為讓其他網友傻眼，紛紛怒罵他是「吃飽太閒」。

新竹一名郭姓男子在臉書上發文，他假裝身上沒有現金，至東門派出所與員警求助，他向員警表示，想將悠遊卡內的95元儲值金兌換成現金，卻遭員警拒絕，回其「你在外面待到早上，看社會處能不能借」。

郭男不死心，想以社會局的「川資救助」向員警借錢搭計程車，但員警說明「川資是坐火車，不可拿來搭乘計程車」。對此他惱羞成怒，直說「非常機歪」，並寫下「這就是台灣的警察、人民的保母，我相信他們是少數的害群之馬」，還表示「東門派出所倒大楣了」。

郭男脫序行為遭網友發上臉書社團「爆料公社」，網友痛批郭男是「小朋友要不到糖吃，然後無理取鬧」、「有病就該看醫生，警察憑甚麼要借你錢？更何況還是吃飽太閒去測試？我覺得你應該測試看看自己是不是生病了」、「憑甚麼別人的善意要被你拿來炒議題」、「無聊當有趣，誰知道你會不會還」。

此外，也有網友找出台北市社會局提供的川資救助辦法，並不是可以隨意拿錢搭車，而是必須是台北市以外的市民若流落北市時，評估後才可核發台鐵或國光客運單程車票，供其返鄉。

據了解，郭男過去有多次嗆警紀錄，2018年怒嗆基層員警「奴才」，今年2月又嗆新竹都城隍廟工作人員，當時也都引發不小風波，網友直說「這名字大概每個警察都認識了」。