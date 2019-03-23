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警政署調查：民眾對警察維護治安信心度 創歷史新高

2019-03-23 12:57聯合報 記者李承穎╱即時報導

警政署統計指出，去年下半年民眾對警察打擊犯罪、維護治安能力信心度達81.66%，創歷年新高，也有89.62%民眾對居住社區或住家附近整體治安表示滿意，77.41%民眾對居住縣市整體治安表示滿意，48.41%民眾對台灣地區整體治安表示滿意，各區域面向整體治安滿意度均為近3年最佳。

警政署指出，為改善社會治安並提升警察服務效能，定期委外辦理「民眾對治安滿意度調查」，蒐集民眾對治安及警察服務滿意度等主觀感受意見，提供各直轄市、縣、市警察局作為改進警勤工作參考依據；2016年起為每半年辦理，每次調查有效樣本數至少2萬6000個。

警政署發現，，區域範圍愈小，愈能反映民眾對治安的真實感受，民眾對自家附近整體治安滿意度最高，介於86%到91%間，對居住縣市整體治安滿意度次之介於70%到78%間；但對台灣地區整體治安滿意度，易受媒體反覆報導及重大治安事件新聞的影響，整體治安滿意度最低，約32%～49％間。

民眾對居住鄉鎮市區警察整體服務滿意度88.82%，較上半年增加1.31個百分點，觀察近5年趨勢，僅次於106年下半年的89.62%，為近5年次高。

各項服務中，2018年下半年民眾對居住鄉鎮市區警察執行勤務表現，包括執行巡邏、路檢、訪查等，表示滿意的比例為84.91%，較上半年增加1.25個百分點；對警察取締交通違規工作表示滿意的比例為78.54%，較上半年增加1.03個百分點。

警政署表示，對警察協助民眾解決問題表示滿意的比例為84.03%，較上半年略增0.65個百分點，民眾對居住鄉鎮市區警察各項服務滿意度皆呈上升趨勢，顯示警察機關在執行各項勤務與服務方面持續受到民眾認同。

治安滿意度創歷史新高。本報資料照片
治安滿意度創歷史新高。本報資料照片
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