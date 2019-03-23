身障男超商待1周 好心網友連繫被轉接嘆：幫忙好難

2019-03-23 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



有網友21日在臉書社團上指出，一名24歲領有身障手冊的青年，無家可歸，在竹東某間超商待了一周，她打電話請相關單位協助，電話卻被轉來轉去，讓她感嘆「只是想要幫他，有這麼難嗎？」對此，社會處表示，22日已派社工前往關懷，也了解這名青年是因與家人發生言語衝突，才負氣離家。

網友在PO中說，這名青年已經在超商待了一周，靠里長及里民接濟三餐，期間2次癲癇症發作，送醫救治後又跑回超商。她詢問青年為什麼不回家，得到的回答卻是「被爸爸趕出門，爸爸不准他回家」，而她打電話到相關單位尋求協助，電話被轉來轉去，最後才留下她的聯絡資料及青年個資後，「要我等，最後氣到不打了！」

社會處表示，22日得知青年仍在超商，就先由竹東社福中心社工前往關懷，隨後也請縣府身心障礙保護社工前往了解情況，在交談後，發現青年因為與繼母發生言語衝突，便負氣離家。

社工與青年父親聯繫後，發現青年平常是與父親同住，繼母則分開居住，青年父親指出，之前在情緒不穩的情況下的確有收拾青年的行李，要他想離開就離開，但都只是氣話，青年要回家隨時都能回家，他不會拒絕。

父親也表示，兒子雖然有智能障礙，但已經成年，平常放學就會從超商附近搭公車回家，且在兒子離家這一周，2次癲癇發作，他都有到醫院接兒子回家，但兒子又自己跑掉，他也相當失望、灰心。

社會處說，當天社工安慰、鼓勵青年後，便開車送他回家，但社工在與青年相處過程中，發現青年會鬧情緒，甚至說「寧願回竹東」，威脅社工離開的話他也會跟著出去。經實際互動後，社工評估，青年生活自理、交談、社會行為能力均屬良好，實際智能障礙程度大約在輕度到邊緣性之間。