國道3號兩起車禍連環撞 3人受傷

2019-03-23 13:02 中央社 新北23日電



國道3號南下38公里中和路段，今天清晨5時許發生兩起連環車禍，遊覽車、轎車、貨車等8輛車互撞，送醫5人中有3人受傷。事故由國道警察處理，傷者由新北市消防局送醫。

新北市政府消防局表示，國道3號南下38.3公里（中和路段）處，清晨5時12分相繼傳出兩起車禍，兩案發生地點僅相隔約100公尺。

消防救護車輛獲報出動，正在處理遊覽車與轎車擦撞的第一起車禍時，後方100公尺處又發生4輛車追撞的第二起車禍。

國道第六公路警察大隊表示，第一起車禍是李姓男子駕駛的遊覽車未注意車前動態，撞擊張姓男子所駕駛的轎車。被撞轎車往前又推撞到前方正被拖吊的故障遊覽車及實施拖吊的車輛，共有4輛車撞擊在一起。

第一起車禍造成轎車內乘客張姓男子、唐姓女子兩人身體不適，由消防救護車送往衛福部雙和醫院治療後，兩人意識清醒、無礙。

第二起車禍則是王姓男子駕駛的小貨車，未注意車前動態撞擊林姓男子駕駛的轎車，轎車又推撞前方閻姓男子、潘姓男子所駕駛的兩輛轎車，共有4輛車撞擊。因為撞擊力道相當大，林男的轎車前後都嚴重凹損。

第二起車禍的肇事小貨車駕駛王男頭部受傷、被撞轎車駕駛林男頭部多處撕裂傷，兩人都送板橋亞東醫院。另外，閻男頭部撕裂傷、左鎖骨骨折，送往衛福部雙和醫院治療。

國道警察大隊表示，事發後分別派遣樹林分隊及龍潭分隊協助救護、調查、警戒與疏導車流，避免事故再發生。初步調查，所有肇事車輛駕駛都沒有飲酒，後續將由國道警察樹林分隊依交通事故處理規範辦理。