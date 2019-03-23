親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國道3號兩起車禍連環撞 3人受傷

2019-03-23 13:02中央社 新北23日電

國道3號南下38公里中和路段，今天清晨5時許發生兩起連環車禍，遊覽車、轎車、貨車等8輛車互撞，送醫5人中有3人受傷。事故由國道警察處理，傷者由新北市消防局送醫。

新北市政府消防局表示，國道3號南下38.3公里（中和路段）處，清晨5時12分相繼傳出兩起車禍，兩案發生地點僅相隔約100公尺。

消防救護車輛獲報出動，正在處理遊覽車與轎車擦撞的第一起車禍時，後方100公尺處又發生4輛車追撞的第二起車禍。

國道第六公路警察大隊表示，第一起車禍是李姓男子駕駛的遊覽車未注意車前動態，撞擊張姓男子所駕駛的轎車。被撞轎車往前又推撞到前方正被拖吊的故障遊覽車及實施拖吊的車輛，共有4輛車撞擊在一起。

第一起車禍造成轎車內乘客張姓男子、唐姓女子兩人身體不適，由消防救護車送往衛福部雙和醫院治療後，兩人意識清醒、無礙。

第二起車禍則是王姓男子駕駛的小貨車，未注意車前動態撞擊林姓男子駕駛的轎車，轎車又推撞前方閻姓男子、潘姓男子所駕駛的兩輛轎車，共有4輛車撞擊。因為撞擊力道相當大，林男的轎車前後都嚴重凹損。

第二起車禍的肇事小貨車駕駛王男頭部受傷、被撞轎車駕駛林男頭部多處撕裂傷，兩人都送板橋亞東醫院。另外，閻男頭部撕裂傷、左鎖骨骨折，送往衛福部雙和醫院治療。

國道警察大隊表示，事發後分別派遣樹林分隊及龍潭分隊協助救護、調查、警戒與疏導車流，避免事故再發生。初步調查，所有肇事車輛駕駛都沒有飲酒，後續將由國道警察樹林分隊依交通事故處理規範辦理。

車禍國道

相關新聞

警政署調查：民眾對警察維護治安信心度 創歷史新高

2019-03-23 12:57

拉Ｋ尿失禁 女子住院繼續吸

2019-03-23 12:53

「別讓墓仔發爐」 消防員樂高玩具示警民眾秒懂

2019-03-23 11:19

網友臉書PO照檢舉山老鼠 保七逮獲3男1女

2019-03-23 10:54

中年男子欠租數月 疑燒炭不成墜樓死亡

2019-03-23 10:48

基隆採購預警系統 員警多3到5秒反應逃生

2019-03-23 10:17

女兒遭綁架？ 憂心父寫紙條求助警幸未破財

2019-03-23 10:15

通緝犯出怪招 臉歪閉眼、裝暈倒仍被警識破

2019-03-23 08:21

影／德國牧羊犬Schnell報到 入列高市培訓搜救犬

2019-03-23 08:07

吊車未禮讓 輾斃少尉

2019-03-23 00:43

秀姑巒山發現乾屍 警查失蹤人口

2019-03-23 00:43

國道下車綁東西挨撞 夫當場慘死、妻送醫不治

2019-03-23 00:19

三芝女子駕車自撞 水泥電線桿當場斷兩截

2019-03-22 22:41

中山高南下三重路段火燒車 駕駛逃出但車燒成廢鐵

2019-03-22 22:22

修電信管理法侵犯隱私？警政署：調資料為急難救助

2019-03-22 21:36

台中火警獨留8歲男童嗆傷送醫？警通報並列高風險家庭

2019-03-22 21:23

新北消防加強長照機構安全 防台北醫院大火悲劇重演

2019-03-22 20:57

台中民宅火警 8歲男童輕微嗆傷、意識清楚送醫

2019-03-22 20:46

高市府四維行政中心簡報室晚間冒煙 疑電線走火

2019-03-22 20:43

「以為在練閉氣」老父一旁做SPA 兒子卻溺斃泳池

2019-03-22 20:38

台中民宅火警疑有2名兒童受困 消防隊搶救中

2019-03-22 20:13

20萬元遺忘輕軌站 淡海捷運警發現送回

2019-03-22 19:24

影／白目追值勤警車超速 危險駕駛還PO網被罵翻

2019-03-22 18:36

為愛子學區遷戶籍 母險成選舉「幽靈人口」

2019-03-22 17:53

竹縣警局長張榮興升任航警局副局長 黃家琦接任

2019-03-22 17:37

軍車撞凹轎車賠10萬 傳長官要駕駛自理軍方澄清

2019-03-22 17:16

汽車失控撞進土城民宅 1人受傷送醫

2019-03-22 17:10

房東騙監視器改IP 她兩年私生活全被看光光

2019-03-22 15:55

影／銅鑼交流道匝道口砂石車追撞 後車司機受困獲救

2019-03-22 15:53

駕駛小心！垃圾場火警濃煙飄向國3長治交流道

2019-03-22 15:49

秀姑巒山驚見登山客乾屍 警：不排除雇山青運屍

2019-03-22 15:16

影／休旅車碰廂型車翻90度 美籍駕駛一家4口送醫

2019-03-22 14:47

影╱無影腳「撞」漢 專竊資源回收場近40萬元

2019-03-22 14:21

影／運輸車翻覆 都是紙捲惹的禍

2019-03-22 14:19

影／外送麥當勞 路樹從天而降

2019-03-22 14:18

影／又見吊車奪命 軍人騎車遭輾斃

2019-03-22 14:15

遭控強爬八通關害命 領隊：已盡提醒及救援責任

2019-03-22 14:01

南科台積電新建廠工地傳意外 工人墜樓身亡停工

2019-03-22 13:37

高市五甲國宅頂樓濃煙竄出 樓頂大量堆置回收物

2019-03-22 13:02
看更多

熱門文章

國道下車綁東西挨撞 夫當場慘死、妻送醫不治

2019-03-23 00:19

房東騙監視器改IP 她兩年私生活全被看光光

2019-03-22 15:55

1顆高麗菜10元遊客硬殺5顆30元 原民怒：惡劣的蝗蟲

2019-03-22 17:10

日本阿伯來台逛夜市穿這件 網友：好感動

2019-03-22 16:54

大體修復師「一句話」遭亡者報復 下場成同業勸世文

2019-03-23 10:57

南科台積電新建廠工地傳意外 工人墜樓身亡停工

2019-03-22 13:37

台積電南科18廠傳工人墜樓意外停工 下周一恢復施工

2019-03-22 13:15

扯！嘉義大學圖書館廁所傳出呻吟聲 校方貼告示禁止

2019-03-22 18:12

被日本人碎念沒刮腳毛 短裙妹傻眼「我都沒笑妳腿粗」

2019-03-22 19:26

玩夾娃娃機夾到iPhone 以為是假貨竟然能開機

2019-03-22 14:50

檢察長疑關說太勁爆 高檢署襄閱帶2檢赴桃園查案

2019-03-22 18:15

黑名單「色淫師」下藥性侵Coser 法官重判8年半

2019-03-22 13:07

彰化女檢被連環爆料 去年嗆法官不了了之這回恐難善了

2019-03-22 21:12

「以為在練閉氣」老父一旁做SPA 兒子卻溺斃泳池

2019-03-22 20:38

大雅小麥田供民眾拍照打卡 卻被無情「踩扁」

2019-03-22 21:04

手指沾毒粉抹牙齒試毒錯誤示範 中和警緝毒出包

2019-03-22 18:55

2輛客運夾撞1輛計程車 國道汐止段2人送醫

2019-03-22 15:57

合法掩護非法 主題餐廳暗藏麻將賭博被抄

2019-03-22 18:01

前男友友人假介紹工作真開毒趴 求歡遭拒竟霸王硬上弓

2019-03-22 16:17

影／台中夜店酒客不收斂 基層警瘋傳：抄到它暫停營業

2019-03-23 11:38

影／銅鑼交流道匝道口砂石車追撞 後車司機受困獲救

2019-03-22 15:53

學生嗆「用站的也不要坐工人旁邊」 他感嘆自己是傳染病嗎？

2019-03-22 16:10

家暴報警被回「你很幸福了」 律師勸受害者快逃

2019-03-22 16:49

女檢莊珂惠遭控國籍歧視 彰檢公布偵訊內容接受公評

2019-03-22 14:09

柯市府技工帳戶有好幾百萬還躲廉政官 裁定羈押禁見

2019-03-22 22:42

遭控強爬八通關害命 領隊：已盡提醒及救援責任

2019-03-22 14:01

駕駛小心！垃圾場火警濃煙飄向國3長治交流道

2019-03-22 15:49

基隆採購預警系統 員警多3到5秒反應逃生

2019-03-23 10:17

秀姑巒山驚見登山客乾屍 警：不排除雇山青運屍

2019-03-22 15:16

北捷淡水信義線有男子翻牆入侵軌道 列車一度停駛

2019-03-22 20:01

通緝犯出怪招 臉歪閉眼、裝暈倒仍被警識破

2019-03-23 08:21

影／台中夜店又亂鬥 酒客安管起衝突 警帶回8人

2019-03-23 08:20

告三立政論節目敗訴 陳佩琪：將選擇繼續上訴

2019-03-22 22:14

太扯！同一人被騙31次 付161萬元買嘸手機

2019-03-22 18:17

高檢署派3人 查檢察長關說疑案

2019-03-23 00:42

高市府四維行政中心簡報室晚間冒煙 疑電線走火

2019-03-22 20:43

影／休旅車碰廂型車翻90度 美籍駕駛一家4口送醫

2019-03-22 14:47

為愛子學區遷戶籍 母險成選舉「幽靈人口」

2019-03-22 17:53

吊車未禮讓 輾斃少尉

2019-03-23 00:43

8病患冒用身分領安眠藥 美女醫百萬換緩起訴

2019-03-22 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top