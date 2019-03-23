網友臉書PO照檢舉山老鼠 保七逮獲3男1女

2019-03-23 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



警方逮獲蔡嫌等3男1女山老鼠，並在車內查獲扁柏樹瘤7塊、背架2個、斧頭1把及其他工具一批。圖／保七總隊第七大隊嘉義分隊提供 分享 facebook 保七總隊第七大隊等單位，日前接獲網友臉書反映，指有越南籍男子在嘉義山區背林木運下山，警方21日凌晨在南投縣鹿谷鄉攔查蔡姓男子所駕駛自小客，當場於車內查獲扁柏樹瘤7塊，重量62公斤，市價超過新台幣30萬元，全案經偵訊後，將蔡嫌及車上3名犯嫌依違反森林法移送南投地方檢察署偵辦。

本月初，民眾PO上臉書向林務局反映，嘉義山區目睹越南籍男子背運木頭景象，嘉義地檢署、保七總隊第七大隊嘉義分隊、嘉義縣警察局竹崎分局及嘉義林管處，立即組成專案查緝小組查緝，經分析相關資料，研判嘉義與南投山區交界，山老鼠於山區盜伐貴重木後，可能由嘉義或南投山區運出。

保七總隊第七大隊嘉義分隊經多日布線，於21日凌晨發現南投縣溪頭有山老鼠，準備將盜伐林木運出，立即啟動聯合查緝，布署埋伏點，經過5個多小時等待，在凌晨6時許發現可疑車輛，前後包抄圍捕，當場逮獲蔡嫌等3男1女山老鼠，並在車內查獲扁柏樹瘤7塊、背架2個、斧頭1把及其他工具一批。