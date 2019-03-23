中年男子欠租數月 疑燒炭不成墜樓死亡

2019-03-23 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



在建築工地工作的楊姓男子今天清晨在高雄租住的大樓墜樓，送醫後不治。他租住的大樓指油壓美容店不少，艷名遠播，晨運民眾發現他倒臥大樓後方停車場，頭部流血，報警後，警方發覺他的租屋內有燒炭火盆，房間熏黑，疑曾先在屋內燒炭尋短不成，才跳樓死亡，全案由警方處中。

警方表示，今天清晨5點40分許，晨運民眾報案稱高雄市新興區林森一路243巷有人倒臥大後方停車場，高雄市警新興分局中山路派出所員警趕往察看，發現1名男子頭部出血、肩胛骨折變形，趕緊找救護車將他送往大同醫院急救，但延醫半小時後不治。警方向大樓管理員調查男子身分，才知道這名男子是大樓14樓租戶楊姓男子（57歲）。

警方到楊的房間察看，發現房門半開、房間熏黑，屋內還有個燒炭火盆，炭火已燒成灰燼，窗戶和房門縫，都用膠帶密封過，無打鬥痕跡。

警方找到楊的女兒，可是，楊的女兒說他和母親離婚已10多年，這些年來父女少聯絡，已經多年沒見面。據警方調查，楊在這棟大樓租屋已4年，最近積欠2、3個月房租未清，懷疑楊在屋內燒炭自殺不成，才跳樓尋短，不過警方在房內沒找到遺書，死因仍待調查。

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