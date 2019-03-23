影／德國牧羊犬Schnell報到 入列高市培訓搜救犬

2019-03-23 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄市消防局搜救犬馴養中心在2011年與日本救助犬訓練士協會（RDTA）簽訂合作協定，累積交流馴犬技巧、經驗，每年彼此互訪，更累積革命情感。今年3月RDTA理事長村瀨英博挑選第5隻狗Schnell（疾風），提供給高市消防局做為搜救犬生力軍培訓犬隻。

高市消防局特搜中隊搜救犬隊說，藉由每年一次與日本救助犬訓練士協會的互訪交流機會，學習馴犬方式，了解相關脈動，最感謝靈魂人物日本救助犬訓練士協會理事長村瀨英博老師。

村瀨老師今年來台，擔任高市消防局「搜救犬引導員調整進階訓練」教官，帶來血統優秀德國牧羊犬Schnell（疾風），其父母均為能力優異搜救犬，其祖父更在搜救犬世界盃名列前茅。

村瀨老師秉持「搜救犬應具實際搜救能力而非單純比賽娛樂之用」的信念，大力推動搜救犬馴養事務，理念與高市消防局不謀而合，雙方多年合作，累積深厚革命情感。

搜救犬隊隊員陳孟弘說，5年前發生高雄氣爆，當時村瀨老師來消防局上課，8月1日是課程最後一天，但7月31日深夜大家忙於救災之際，村瀨老師在犬隊辦公室等了他們一整天，之後主動關懷提出幫忙，並體諒忙於救災情況，讓他們對村瀨老師抱歉，但也謝謝他的諒解。

村瀨老師這幾年來陸續提供高市消防局5支優秀犬隻培訓，最優異的就屬參加2015年丹麥搜救犬世界盃的德國牧羊犬Birdy，Birdy已在前年退休，另外搜救犬巧克力、阿卡，也都通過國際IRO認證考試，正式上線執勤。

搜救犬隊隊員李信宏說，村瀨老師教導馴犬觀念影響深，希望讓狗狗在沒有壓力狀況學習，將訓練所學應用實際救災現場，而非一味追求成績；隊員陳孟弘說，訓練搜救犬隻，要有耐心，打好紮實基礎，不能著急。