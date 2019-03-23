國道下車綁東西挨撞 夫當場慘死、妻送醫不治

2019-03-23 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



國道六號東草屯往國姓段昨晚6時許發生死亡車禍，疑停靠下車綁東西的大貨車司機和車上乘客，遭埔里鎮65歲吳姓出家人所駕駛的小客車撞上，1人當場死亡，另1人則失去呼吸心跳，緊急送醫後也宣告不治。

南投縣消防局指出，昨天晚上6時39分獲報國道六號東向10.7K處有2人倒臥在外側車道，因此隨即調派雙冬、草屯分隊共2輛救護車前往，但到場時1人頭顱明顯破裂死亡，另1人臉部有血呈現OHCA狀態，經評估決定送往埔基急救。

現場處理事故人員說，到場時，大貨車閃黃燈停靠路肩，另輛自小客車在貨車前方約200米處緊貼路旁護欄，右邊前擋風玻璃碎裂，路上倒臥2人一動也不動；經巡視發現，大貨車綁機具的繩子斷掉，懷疑2人下車要重新綁好繩索卻挨撞。

「『碰』的一聲，不知道撞到什麼。」吳姓出家人表示，他開車載寺內同仁要回埔里上晚課，開著開著突然一聲巨響，視線不好，也不知道撞上什麼，一緊張車也失控擦撞路旁護欄，之後下車回頭看，發現兩個人躺在地上，就連忙報警處理。