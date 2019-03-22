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台中民宅火警疑有2名兒童受困 消防隊搶救中

2019-03-22 20:13聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市今晚靠近8點消防局接獲報案，西屯區長安路二段71巷內發生住宅火警，根據報案人指出，疑似有2名兒童受困，立即派遣水湳、文昌、中港、黎明消防分隊前往現場。據了解，消防人員剛馳抵現場，正在釐清是否有人受困。

台中市西屯區長安路二段71巷內發生住宅火警，根據報案人指出，疑似有2名兒童受困。...
台中市西屯區長安路二段71巷內發生住宅火警，根據報案人指出，疑似有2名兒童受困。 圖／擷自Google Maps
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