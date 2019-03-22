山老鼠猖獗 保七出擊逮捕3男1女

2019-03-22 18:01 中央社 嘉義市22日電



山老鼠盜伐猖獗，保七總隊第七大隊嘉義分隊在南投溪頭山區逮捕涉嫌盜林的3男1女，查獲珍貴扁柏樹瘤7塊，市價超過新台幣30多萬元。全案依違反森林法移送南投地檢署偵辦。

七大隊今天發布新聞稿表示，月初有民眾在臉書（FB）貼文，指目睹疑為外勞背運木頭下山。全案由嘉義地檢署依情資指揮嘉義分隊、嘉義縣警方及嘉義林管處組成專案查緝小組查緝。

經檢警分析，研判地點在嘉義、南投山區交界，山老鼠盜伐貴重林木後，若非由嘉義山區運出，就是經南投山區運出，因此由專案小組布線埋伏。

嘉義分隊昨天凌晨在南投縣鹿谷鄉溪頭山區，發現有山老鼠準備將盜伐的林木利用夜色掩護摸黑運下山，隨即與嘉義縣警局竹崎警分局等啟動聯合查緝，經5個多小時等待，終於在凌晨6時多發現可疑車輛，以包抄方式成功圍捕。

檢警當場逮獲一名男性外勞在內共3男1女，並在車內查獲扁柏樹瘤7塊、重62公斤，市價超過30萬元，車上查扣背架2個、斧頭及犯罪工具一批，全案訊後4名犯嫌依違反森林法移送南投檢方偵辦。

保七第七大隊長黃建智表示，國有林木為國家重要資產，一旦林木遭盜伐，將危害生態，嚴重時更會造成土石流災害，也警告山老鼠不要心存僥倖、以身試法，檢警將加強查緝不法，留給後代子孫一片淨土。