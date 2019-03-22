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方仰寧任彰縣警局長 王惠美勉家鄉子弟

2019-03-22 18:24中央社 彰化縣22日電

台北市政府警察局副局長方仰寧今天正式接任彰化縣政府警察局長。彰化縣長王惠美期勉這位家鄉子弟延續前任局長林順家的卓越表現，領導全體警察一起打拚創造更輝煌成績。

林順家陞任警政署警政委員，原缺由方仰寧調任，交接典禮今天在彰化縣警局舉行，由警政署副署長蔡蒼柏監交、縣長王惠美主持。王惠美肯定林順家任內治安與交通治理優秀，也期待身為彰化子弟的方仰寧能為家鄉再創佳績。

王惠美說，縣政與治安息息相關，有良好治安與交通為基礎，才能營造幸福城市，期盼方仰寧就任後，延續前任局長林順家卓越表現，更能領導全體警察共同努力、互相勉勵，一起打拚創造更輝煌工作成績。

蔡蒼柏轉達總統蔡英文及行政院長蘇貞昌指示說，科技便利帶來新威脅與挑戰，如駭客攻擊、網路詐騙、人為操作的假訊息等，使人民了解事情時可能偏差，不僅危害社會治安，更可能影響台灣民主及國家安全，呼籲員警要積極迅速查明並澄清假訊息，同時要做好治安維護及毒品防治工作，同時嚴禁酒駕。

中央警察大學50期畢業的方仰寧擔任台北市中正一警分局長時因處理太陽花學運治安名噪一時。依彰化縣警局資料，方仰寧是彰化縣和美鎮人，警大行政警察研究所碩士。中正一分局長後調陞警政署交通組長、屏東縣警察局長、北市警局主任秘書、副局長等職務。

警察方仰寧
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