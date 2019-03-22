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軍車撞凹轎車賠10萬 傳長官要駕駛自理軍方澄清

2019-03-22 17:16聯合報 記者周宗禎╱即時報導

陸軍八軍團五四工兵群橋樑營陳姓中士、王姓上兵日前駕駛採買車不慎撞凹民眾車輛，傳出陳姓營長為了避免遭連坐處分、軍紀評核扣分無法記功影響升遷，不讓部屬報軍車事故保險理賠，要求肇事官兵「自己處理」10萬元賠償，消息傳開後「上級長官又要兩人改口自稱未回報擔責任」，引發官兵親友不滿今天爆料。

八軍團下午強調，「 絕對不會讓士官兵出一毛錢」，有保險處理就不會要官兵私下和解賠錢，官兵親友不了解軍方規定處置產生誤會。軍方表示，經查是陳、王兩人「不清楚軍保規定，事故發生後急於處理，沒有回報」，五四工兵群指揮官吳定安也未獲報事後才知情，查問兩名官兵也「承認是自己要私了未回報」，絕無施壓基層官兵情事。

台南警方表示，五四工兵群採買車日前行經台台南市裕農路慈幼工商門口，不慎擦撞林姓駕駛轎車，造成車左側鈑金凹陷，軍車無恙，雙方同意通報一分局處理後協調和解。官兵親友爆料指和解維修費要10萬元，肇事官兵回報所屬單位，不料「陳姓營長為了吃案，不同意以軍車保險理賠，要他們自己賠」，陳、王月薪低於4萬元，卻要平均分擔自付10萬元，才引發親友不滿。

軍方表示，正補辦軍保出險，官兵肇事未回報依規定懲處，陳姓營長也遭處分，因事故並不嚴重不致影響3人待遇升遷，八軍團也再次宣導官兵駕車應注意事項與規定，避免再發生類似意外。

五四工兵群採買車肇事，圖為五四營區。記者周宗禎/翻攝
五四工兵群採買車肇事，圖為五四營區。記者周宗禎/翻攝
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