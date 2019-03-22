房東騙監視器改IP 她兩年私生活全被看光光

2019-03-22 15:55 聯合新聞網 綜合報導



租屋處有監視器要小心，女教師入住2年多私生活全被監看。示意圖／Ingiamge 分享 facebook

台中有名魏姓女教師，在2年前承租一間房子想當作補習班，她看房時發現租屋處有裝監視器，她向房東反映補習班不需要監視器，房東卻回監視器拆除後不知道擺哪，且承諾她監視器畫面已改IP，房東看不到監視器畫面，女教師才放心住下。豈料前陣子，學生家長檢查監視器發現，補習班監視器一直遭人監看中，兩年多的租屋生活女教師私生活全曝光，這讓女教師氣得跳腳一狀告上法院。

根據《ETtoday新聞雲》報導，2年前女教師在台中華美西街租了一間房子，用途為開設補習班及自住，當初簽約時，教師曾告知房東她不需要監視器，房東表示如果該監視器拆除後，會沒地方擺，因此以改IP的方式讓教師降低戒心，同時在電話過戶後將手機拿給教師看，以聲明房東這邊絕對看不到監視器畫面。

某次，教師與學生一起做的海報遭人撕毀，學生找了做監視器的爸爸，想知道究竟是誰撕了海報，豈料，家長一看監視器立刻表示「有人在監看你的監視器！」女教師聽了不敢置信，趕緊查了遠端連線紀錄，證實這兩年多的租屋生活，女教師一直被房東監看著。

女教師表示「感覺比住鬼屋還可怕，因為我就住在裡面」，其中女教師有次只穿著小內褲坐在櫃檯辦公的畫面，竟然同時被3人監看中，這也代表房東將此訊息告知親朋好友，任何人都可窺探女教師的私生活。

女教師向電信業者求證，發現IP位址從沒變更過，她無奈對房東提出告訴，教師表示「一開始並不打算提告，只希望對方有一點點悔意」，但在她與房東對質時，房東不但當著她的面冷笑，還自大的覺得女教師不可能告的成。

目前，該案件交由刑警大隊處理，女教師表示「我就這樣子被監看了兩年多，最變態的是一天可以看好幾十次，甚至多支手機同時登入觀看，現在想想真的很可怕好變態，可以說我整個被看光光了」，她也提醒，在外租屋如果有遇到監視器，一定要請房東拔除保護自身權益。