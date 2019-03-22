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當兵浪費時間？徐國勇舉己例：我當兵學會兩件事

遭控強爬八通關害命 領隊：已盡提醒及救援責任

2019-03-22 14:01聯合報 記者余衡╱即時報導

消防隊員尋獲張男遺體。圖／翻攝自臉書
消防隊員尋獲張男遺體。圖／翻攝自臉書
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由王姓男子領隊的5人登山隊，上週攀登八通關古道行經秀姑巒山域時，53歲團員張秝華不慎滑落山壁慘死，其妻選在張男頭七於臉書發文質疑，王男不顧山區氣候惡劣強行出團，才是害死丈夫主因，對此王男回覆已盡提醒及救援責任，後續交由司法釐清。

據了解，本月14日秀姑巒山秀姑坪一帶正在降雪，5人攻頂後下山途中，張男疑失足墜落約300公尺深山壁，王男見狀下切救援，無奈張男頭顱破裂、大量出血已明顯死亡，王男無力獨自施救於是先行報案，折返與其他3人會合途中也骨折擦傷，後續4人自行下山，張男遺體則由空勤直升機吊掛。

張妻事後在臉書控訴，「好的領隊應該帶隊友平安下山，跟錯人就要七天後才回家」，她質疑當時山區積雪結冰根本不該出團，王男為什麼要帶沒有受過雪訓的隊伍入山，還告訴成員應該帶簡易冰爪就好。張妻還指出，王男稱張男掉落時沒有拉繩子，但丈夫爬山非常小心若有繩子一定會拉，指控王男將隊伍帶向危險，2年前也曾颱風天帶隊爬馬博拉斯山聽說就造成隊員受傷。

王男回應張妻指控表示，張男墜谷後自己不顧安危下切確認隊友情況，就是抱持不能遺棄隊友想法，且自己也因此受傷住院，他強調登山前天氣無風無雨，才會告知準備簡易型冰爪，已盡提醒及救援責任，後續將交由司法釐清。

張妻於臉書控訴王姓領隊不顧山區氣候惡劣強行出團，害死丈夫。 圖／翻攝自臉書
張妻於臉書控訴王姓領隊不顧山區氣候惡劣強行出團，害死丈夫。 圖／翻攝自臉書
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