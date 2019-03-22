超跑吸金 傳產少東欠債神隱 父親氣到昏倒

2019-03-22 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中報導



陳姓少東傳出涉欠鉅額債務後神隱，日前有多人到陳位於西屯區的店面討債，但昨天大門深鎖。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

某傳產業陳姓少東經營的超跑租賃公司日前遭人噴漆、撒冥紙，警方昨天表示，員警據報到場時並未發現不法，當事人也沒報案，雙方究竟是民事或刑事糾紛仍待了解釐清，警方也尚未接獲詐欺或其他提告。

陳姓男子（廿三歲）去年以廿二歲就擁有十二輛超跑，並與義大利知名車商簽約代理，風光登上媒體。他甚至還宣稱擁有全台第一輛要價近億元的超跑，但事後都遭人質疑這些超跑並非名下資產。

網路也有人爆料，指陳宣稱投資骨董、超跑、名酒及鑽石，每月有百分之三至五的利息收入，吸引不少人投資，沒想到上月底陸續傳出跳票消息，陳也神隱。

自稱是被害人的網友指控，陳跳票前還不斷在群組內宣稱沒有預期到「突發性的風險」，請投資人多給一些時間挽救，但只是緩兵之計；陳為平息被害人怒火，十四日派員工開門，讓債主搬走財物抵債。

陳的前員工透露，陳父因兒子失蹤和多人上門討債，得知兒子欠下鉅額債務時，一度氣到昏倒送醫。陳父也開放自己在西屯區經營的骨董店讓債主上門取貨抵債，但確實債務情況並不清楚。

台中市警方表示，本月十四日晚上七點，數十名男子聚集於陳姓男子在西屯區經營的超跑租賃公司前喧鬧，員警據報趕到時，陳的公司代表出示讓渡書，同意債主搬貨。由於沒發現違法情事，員警僅抄錄在場卅人資料後離去，至於事後有無撒冥紙、噴漆或破壞玻璃等情事，警方並未接獲報案。