普悠瑪每人賠1320萬 家屬不接受

2019-03-22 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



交通部長林佳龍（右）會議結束後，主動安撫關心罹難者家屬。記者尤聰光／攝影 分享 facebook

立法院交通委員會昨到台東縣政府舉行普悠瑪事故服務概況說明會，對18位罹難者賠償金問題，交通部長林佳龍以2007年台鐵大里事件為基礎，提出罹難者每人賠償1320萬元（含補償金530萬）的建議，但家屬不接受，認為賠償金和補償金不能混為一談 。

林佳龍說，鐵道事故的賠償標準都有計算原則，他以台鐵大里事故960萬元賠償為基礎，參考大里事故是ATP系統故障造成，普悠瑪事故是台鐵再犯，所以要乘以一定比例，普悠瑪事故還有系統性的問題，要再多加1成，最後試算出1320萬元賠償金，但這是參考，不是定案，大家可在這基礎上討論。

昨天這場說明會，由立委童惠珍及劉櫂豪主持，林佳龍、台鐵局長張政源及台東縣長饒慶鈴與會，罹難家屬及部分受傷乘客也到場。

「我們不會接受這樣的賠償。」普悠瑪事故自救會長董家大女兒董小羚說，大里事件和普悠瑪事故完全不同，卻要以大里事件為標準？賠償金是賠償金，補償金是補償金，但台鐵硬混在一起，是在欺騙家屬。

也有家屬不滿說，補償金530萬是補償罹難者，賠償金就不應該包含補償金，台鐵沒有誠意，有家屬認為台鐵一再欺騙，離開會場在縣府廣場燒金紙抗議。

台鐵局表示，普悠瑪罹難者慰問金發放每人10萬元，18人已領，補償金530萬已有11人領取，另有7人尚未領取；受傷旅客部分採用「台灣外傷醫學會」鑑定標準，依傷勢分級作理賠依據。