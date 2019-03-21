5月男嬰疑趴睡窒息 正在醫院搶救中

2019-03-21 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



再傳嬰兒趴睡窒息！台北市松山區1名5月大男嬰，今天下午睡覺翻身，疑似趴睡窒息，母親發現異狀後，立即打電話報案，經救護人員送往台北長庚搶救，目前仍在急救中，詳細窒息原因將待警方調查釐清。

根據警方了解，張姓男嬰無受虐情勢，且均由母親親手照料，今午後餵奶、拍嗝後，就讓男嬰睡覺，下午3時許還見到男嬰狀態安好，但4時許就呈現趴睡姿勢，母親上前查看發現兒子一動也不動，嚇得報案求救，救護人員隨即將男嬰送醫急救。