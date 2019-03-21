轎車撞阿里山小火車 疑駕駛未聽到警鳴聲

2019-03-21 19:53 中央社 嘉義市21日電



阿里山森林鐵路今天上午發生轎車擦撞小火車意外，造成轎車內3名女性有2人輕傷送醫。警方調查指出，事故疑轎車駕駛63歲張姓婦人未聽到警鳴聲，才誤闖平交道肇禍。

嘉義市政府消防局表示，上午9時18分接獲北門車站電話報案，指嘉義市林森東路第16號平交道發生交通事故，出動3車10人前往救援。轎車內有一名女子受困，經救援人員搶救後，上午9時30分脫困。

警方調查指出，張姓婦人開車載89歲的母親、27歲外籍看護準備前往林森東路一帶拜拜，疑未聽到警鳴聲才闖入平交道與小火車發生擦撞，造成張姓婦人及母親輕微擦傷送醫，外籍看護無礙。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處秘書林其德表示，小火車是上午9時從嘉義站發車，預計開往阿里山十字路，行經第16號平交道時發生事故，小火車上108人安全無恙。

林其德說，第16號平交道屬於簡易型平交道，設有警示燈與警鳴等自動裝置；列車在事故發生後暫時停留現場供警方採證，直到10時30分才開回北門車站檢修，另提供一列小火車給有意繼續上山的旅客搭乘。

他說，經現場徵詢旅客意願後，有18名乘客辦理退費，其餘90人繼續上山。

林其德表示，列車共掛有5節車廂，除第一節車廂遭側面撞擊輕微受損，其餘車廂及鐵軌都無恙，車禍原因及肇事責任尚待警方調查釐清。