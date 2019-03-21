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民安演習斷橋樓垮土石流 動員千人震撼逼真

2019-03-21 18:17中央社 新北21日電

新北市政府今天動員2200人及各式機具舉行「全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬地震及颱風造成斷橋樓垮土石流等複合式災害，韓日也派員參演，展現國際合作默契。

新北市政府今天上午進行演習兵棋推演，還動員全市各高中、國中及國小41萬多人辦理地震避難疏散演練，下午則在華江河濱公園及三重綜合體育場(館)辦理實兵演練，規劃28項演練科目，總計動員2200人、各式車輛193輛、舟艇60艘等機具參與演習。

演習過程假想風災地震等天然災害進行民眾大規模疏散、災情查通報、新聞發布、橋梁斷裂搶修、前進指揮所架設、地下管線洩漏及毒化災搶救、直升機吊掛救援、收容安置及復原等，更模擬普悠瑪列車出軌進行列車脫軌翻覆搶救等項目，雖然天氣炎熱，但參演人員都認真演練。

比較特別的是，新北市為促進國際交流合作，邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部參與演練，展現國際合作防災救難的默契。

市長侯友宜在演習結束後一一和參演團隊致意並表示，這次是歷年來動員最多，還包括韓日及民間團體參加演練，這是他看過最精采及完美的一場實兵演練，所有演練和以往不一樣，結合陸海空的災害防救項目，就連相驗罹難者遺體等項目的細節也處理得很到位，也對未來碰到的任何狀況都有信心接受挑戰。

只是演練和實際災情會有差距，侯友宜表示，在複合式災害的搶救上，在實兵練習時可以做得很好，但實際災害來臨時，在第一時間能不能快速到位及清楚協調聯繫，這才是他擔心的問題。他強調，這是災害防救挑戰的開始。希望未來能不斷演練到更細膩，更精進。

演習地震
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