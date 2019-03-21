監理站虐童案打人金髮男身分曝光 動手的竟是伯父

2019-03-21 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市28歲林姓大伯昨帶2歲姪子至新竹市監理站辦事，卻因姪子調皮，他不但腳踹男童、打頭，甚至抓起孩子重摔至椅子上。經過新竹市政府社會處協助，男童已先安置，林姓大伯依違反兒童與少年福利與權益保障法移送法辦，並進行親職教育。

從監視器影片中可見，動手為金髮男子，只因男童調皮，此名男子在施暴後，不管孩子哭泣，直接踹胸口、還打頭，並將孩子抓起懸空摔至椅子上，經警方調查，動手的金髮男是男童伯父。

社會處接獲民眾關切後，立即致電監理所了解案發過程，並與警察局二分局聯繫了解兒童年籍資料，警政單位同步前往監理所取得監視畫面，社會處社工與警政單位共同進行訪視，進行調查與家庭功能評估，釐清案發情形及兒童平日受照顧狀況。

副處長魏幸雯表示，男童為單親家庭，主要由伯父打零工與父親的身障補助照顧，男童的家庭無法提供完善的照顧，已先行安置男童，此外，男童照顧者親子能力不足，社會處也會強制要求照顧者進行相關課程輔導。男童身上無明顯外傷，初判並非因長期或習慣性施暴。

魏幸雯說，男童家庭對他的教養功能有限，類似昨日在現場的管教行為，而重複動手管教可能性高。社會處將依兒少權法第56條先行緊急安置孩子，另外，林姓大伯的行為將依據兒童與少年福利與權益保障法第102條裁處親職教育輔導，此外，市府將本案移送法辦。