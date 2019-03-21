少東欠天價債拿超跑調頭寸 上知名酒店夜擲百萬迷酒色

2019-03-21 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓傳產業少東爆發欠下天價債務，引發社會議論，現又有業者爆料，陳十分喜歡上酒店，是台中市知名酒店海派七店、海派八店、金麗都的常客，甚至一夜消費百萬，也在同行間廣為流傳，據他瞭解，陳在酒店的豪邁作風，早是業界眾人皆知，且他欠下鉅額債務後，還曾拿超跑到車行抵押借錢，金額高達千萬，但具了解，借出來的錢也沒有拿去還給債權人，這才讓債權人恨得牙癢癢。

認識陳姓少東的業者表示，陳喜歡上酒店在業界已不是秘密，但陳在酒店豪奢的消費方式，才是讓業者人士不斷流傳的主因，陳是台中知名酒店海派七店、海派八店、金麗都的常客，躍上媒體版面後，繼續豪奢作風，一夜花費十萬至百萬是家常便飯，也不難理解為何陳會在短短兩年間，就面臨店面關門、債主上門討債的窘境。

業者指出，陳就算已債台高築，在外也會打腫臉充胖子，從上月底陳爆發債務糾紛後，台中市多家的車商、當鋪就有遇到陳開著跑車上門，向同業「押車借錢」，但有些同業知道，陳的超跑有些都不在名下，有些則有複雜的債權抵押，借錢給陳根本是肉包子打狗，不過有些同業信任陳，認為把超跑押在店內，陳最終會拿錢來還，沒想到陳已跑路神隱。