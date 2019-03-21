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謝謝消防員！新竹市消防局發行「竹塹消防」特刊

2019-03-21 14:47聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市消防局20周年「竹塹消防」特刊發行，採簡潔明亮的設計，封面更是將竹市消防博物館，以手繪風方式呈現，封底則是歷年來消防及義消「楷模」，特刊內更向市民介紹竹市消防隊的幾項創舉，包括4年6萬顆住警器成功降低火災傷害，「火災鑑定實驗室」引進新儀器後破案率百分百。消防局長李世恭表示，盼透過特刊，讓市民認識消防弟兄默默守護市民的每日工作。

內容除記載107年間各項消防業務、創新表現，也記錄過去20年來消防人力、預算、車輛及各項消防勤務等公開透明數據，而封底設計則引用消防人物大事記的概念，完整收錄自民國84年後，新竹市消防局同仁及義消夥伴，榮獲全國消防及義消楷模菁英回顧。

李世恭表示，本市每年均發行特有消防年刊，於18周年及19周年刊，設計手法均採用電影海報設計風格，深獲同仁及各界好評與收藏。今年滿20周年刊則採簡潔明亮的設計手法，封面主角是前身為日治時期消防警察隊的消防博物館，以手繪風方式呈現呈現復古懷舊風情。

李世恭說，「竹塹消防」創刊於88年11月，年年出版，今年內容主要針對消防與防災重要勤務工作紀實，如承接新竹科學園區消防安全業務、推動家戶安裝「住警器」、全國義消競賽勇奪全國八連霸、成立本市義消特搜隊、縝密規劃本市災害防救及演習，更有全頁「年度大事記」，詳細記載一年來的消防大小事。

他說，特刊中幾項引人注目的案例包括，消防局105年來推動四年六萬顆住警器安裝計畫，至108年3月已安裝近五萬顆，安裝比率達83%，成功提醒住戶即早發現火災與逃生，將傷害減至最低；消防局90年成立的火災鑑定實驗室，當時由國際刑事鑑定專家李昌鈺博士揭牌啟用，106年更由林智堅市長編列270萬預算引進實驗室核心儀器「氣相層析質譜儀（GC-MS）」，至今破案率100%。

市長林智堅也在特刊中「現身」向消防局道賀「周年慶快樂」，感謝新竹市政府在每一位同仁充分發揮市政螺絲釘角色，盡力做好本分工作下，於105年、106年及107年榮獲全國最幸福城市殊榮，而消防部分榮獲「行政院災害防救業務訪評三連霸」及「全國義消競技大賽總冠軍八連霸」值得肯定。

本期消防特刊除分送全國各縣市消防局及消防、義消同仁收藏外，也同步刊登於「新竹市消防局」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/ZeLV6），也歡迎市民朋友下載參考。

新竹市消防教育訓練基地外觀。圖／新竹市政府提供
新竹市消防教育訓練基地外觀。圖／新竹市政府提供
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新竹市消防局20周年「竹塹消防」特刊發行，特刊封面。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局20周年「竹塹消防」特刊發行，特刊封面。圖／新竹市政府提供
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新竹市消防局同仁與特刊合照。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局同仁與特刊合照。圖／新竹市政府提供
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新竹市消防局20周年「竹塹消防」特刊發行，此為特刊封底。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局20周年「竹塹消防」特刊發行，此為特刊封底。圖／新竹市政府提供
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