男童貪玩把頭塞進椅縫拔不出 老師快打119

2019-03-21 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三重區某國小附設幼兒園，今天中午有1名5歲男童趁老師沒注意，好奇貪玩自行把頭塞進木頭小椅子的椅背孔縫，結果動彈不得，嚇得嚎啕大哭，且越緊張越掙扎越拔不出來。