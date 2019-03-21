過分！小孩調皮 父親竟踹飛2歲兒還重摔椅子

2019-03-21 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



臉書社團「新竹爆料公社」接到民眾爆料指出，昨下午在新竹市監理站目睹有一名男子，不但伸腳踹男童、打頭，甚至抓起孩子（年約2歲）重摔至椅子上。新竹市監理站站長朱詩蘅指出，昨天應是孩子頑皮，男子一時情緒失控打孩子，站內人員上前關心時，家長已將孩子帶走。警方指出，已調閱監視器將查明此名男子身分。

監視器影片中可見，動手男子染金髮，只因男童調皮跑來跑去，此名男子在施暴後，不管孩子哭泣，直接踹胸口、還打頭，並將孩子抓起懸空摔至椅子上。對此，「新竹爆料公社」接到匿名在社團爆料。

目擊者指出，動手應為孩子的父親，頭染金髮，只因孩子在監理站內亂跑，也玩柱子電線，不聽男子指令「乖乖坐好，不要亂跑」，一度跑給男子追。最後，男子情緒失控，先對孩子踹胸口、接著打頭，孩子倒地後還抓起丟在椅子上。當時，卻無人報警。

朱詩蘅說，在接獲同事通報時，立即趕過去關心，不過，孩子已經離開監理站。事後調閱監視器，發現男童父親動手3次，打、踹孩子，母親在旁邊隨即過來關心。