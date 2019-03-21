親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

顏清標賣手工水餃 網友試吃「開箱文」引熱議

綠委稱酒駕修法不能靠民粹意氣 網友留言灌爆批講幹話

過分！小孩調皮 父親竟踹飛2歲兒還重摔椅子

2019-03-21 14:41聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

臉書社團「新竹爆料公社」接到民眾爆料指出，昨下午在新竹市監理站目睹有一名男子，不但伸腳踹男童、打頭，甚至抓起孩子（年約2歲）重摔至椅子上。新竹市監理站站長朱詩蘅指出，昨天應是孩子頑皮，男子一時情緒失控打孩子，站內人員上前關心時，家長已將孩子帶走。警方指出，已調閱監視器將查明此名男子身分。

監視器影片中可見，動手男子染金髮，只因男童調皮跑來跑去，此名男子在施暴後，不管孩子哭泣，直接踹胸口、還打頭，並將孩子抓起懸空摔至椅子上。對此，「新竹爆料公社」接到匿名在社團爆料。

目擊者指出，動手應為孩子的父親，頭染金髮，只因孩子在監理站內亂跑，也玩柱子電線，不聽男子指令「乖乖坐好，不要亂跑」，一度跑給男子追。最後，男子情緒失控，先對孩子踹胸口、接著打頭，孩子倒地後還抓起丟在椅子上。當時，卻無人報警。

朱詩蘅說，在接獲同事通報時，立即趕過去關心，不過，孩子已經離開監理站。事後調閱監視器，發現男童父親動手3次，打、踹孩子，母親在旁邊隨即過來關心。

新竹市警方早上已派人調閱監視器畫面釐清中，也透過監理站資料，希望盡快釐清這名動手打孩子的父親身分，將會同社會處一起了解孩子狀況。

男童（穿淺藍綠色上衣者），遭男子重摔在椅子上。記者郭宣彣／翻攝
男童（穿淺藍綠色上衣者），遭男子重摔在椅子上。記者郭宣彣／翻攝
分享
男童（穿淺藍綠色上衣者），遭踹撞牆。記者郭宣彣／翻攝
男童（穿淺藍綠色上衣者），遭踹撞牆。記者郭宣彣／翻攝
分享
男童（穿淺藍綠色上衣者），遭踹倒地。記者郭宣彣／翻攝
男童（穿淺藍綠色上衣者），遭踹倒地。記者郭宣彣／翻攝
分享

爆料公社新竹監理站
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

轎車國一鼎金段慘遭夾扁駕駛命危 疑聯結車釀5連撞

2019-03-21 13:51

國道1號鼎金段重大連環撞 小車慘被夾聯結車中

2019-03-21 12:03

男童貪玩把頭塞進椅縫拔不出 老師快打119

2019-03-21 14:46

傳產少東搞超跑欠天價債務神隱 父氣昏報失蹤協尋

2019-03-21 14:46

南京東路公寓驚傳火警 20分鐘撲滅火勢

2019-03-21 13:46

男爬山突抽搐暈倒搶救不治 疑因高血壓導致

2019-03-21 13:10

騎士遇警攔查急丟包 赫見毒品400多公克

2019-03-21 13:10

直擊警方突襲酒店畫面 北市五天內破三處涉毒酒店

2019-03-21 12:52

化學車翻覆61線雲林北上車道 可望下午恢復通車

2019-03-21 12:39

阿里山小火車與轎車發生擦撞 疑因轎車闖越平交道

2019-03-21 12:21

扯！網路男蟲竟有訓練中心 教你死妻劇本何時掉淚

2019-03-21 12:18

殺人辯自衛提受傷照片 法官：一天之間平頭變長髮？

2019-03-21 12:18

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

男童夜市玩完遊戲找不到爸爸 暖警卸下童心防助返家

2019-03-21 12:05

南京東路大樓火警 警控制火勢清查有無人員受困

2019-03-21 12:03

台61線北上238K槽車翻覆 道路封閉預計中午開通

2019-03-21 11:32

八年級生媽為一中雞排美食 搞丟2歲兒吐又爆哭

2019-03-21 10:47

林口警方處理車禍 巡邏車卻燒了起來

2019-03-21 10:35

影╱恐怖情人！女怒前男友劈腿 持刀刺他臉及頸

2019-03-21 10:31

影╱阿里山小火車與轎車擦撞 轎車3名乘客送醫

2019-03-21 10:29

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

2019-03-21 09:57

消防檢測不慎… 中科美光廠二氧化碳外洩 11人送醫

2019-03-21 00:30

藍寶堅尼打對折 中檢1200萬元拍出

2019-03-21 00:19

餐廳打烊喝春酒 夜冒消毒水煙引虛驚

2019-03-20 23:43

桃園偏遠山區民宅火警 行動不便男屋主身亡

2019-03-20 23:36

彰化男子疑厭世自焚 遺書嘆年輕時揮霍不懂節省

2019-03-20 20:19

「轟隆」台南電鍍廠傳火警 所幸10分鐘被撲滅

2019-03-20 18:35

新莊冷凍倉儲工廠失火 設備燒光無人傷亡

2019-03-20 16:36

工人加錯藥劑引劇毒釀2傷 桃市要求停工、罰3至30萬元

2019-03-20 15:59

影／超有心！ 台南警察提供安全帽配戴保平安

2019-03-20 15:58

漁村驚見駭人反動標語 警方破案是有幻覺的「怪客」

2019-03-20 15:56

貨車肇事逃逸？ 女大生騎車「雷殘」受傷

2019-03-20 15:26

台中科技大廠驚傳二氧化碳外洩 11人缺氧送醫

2019-03-20 14:55

阿伯撐傘露出一個頭悠然睡台二線路旁 民眾嚇報警

2019-03-20 14:39

才拚治安三重就槍戰 侯友宜：我當市長絕不許挑釁治安

2019-03-20 13:51

清晨半裸狂砸車 原來是為了陳情這件事

2019-03-20 13:42

疑除濕機起火釀禍 屋主爸嗆傷、面部燒燙傷送醫

2019-03-20 13:22

3重機騎士不熟路況誤闖雪隧 警方依法開單拖吊重機

2019-03-20 13:19

上周在家玩槍誤擊鄰居 昨晚又街頭槍擊焚車鬥毆

2019-03-20 12:58
看更多

熱門文章

斜背帶托出她的內在美 網友一看背景：師父想還俗了！

2019-03-20 18:42

結婚15年沒掃過夫家墓 今年卻要掃他的墓

2019-03-20 17:27

國道1號鼎金段重大連環撞 小車慘被夾聯結車中

2019-03-21 12:03

顏清標手工水餃開箱文 網友驚呼：這口味也太特殊

2019-03-21 09:51

27歲年輕媽熬夜滑手機猝死 發現時眼睛還盯著淘寶

2019-03-21 11:46

董娘偷吃公司執行長 對話紀錄驚見周董歌詞示愛

2019-03-21 10:02

「跟你講電話我車禍了」 她開車用手機代價374萬

2019-03-20 19:42

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

2019-03-21 09:57

影╱阿里山小火車與轎車擦撞 轎車3名乘客送醫

2019-03-21 10:29

張書維出面澄清 認為女記者為了獨家新聞設局陷害

2019-03-20 17:30

水管漏水找警察？中警勤指中心要民找派出所引批評

2019-03-20 16:52

彰化男子疑厭世自焚 遺書嘆年輕時揮霍不懂節省

2019-03-20 20:19

工人加錯藥劑引劇毒釀2傷 桃市要求停工、罰3至30萬元

2019-03-20 15:59

金三角毒梟來台設點 警破獲1.5億元海洛因磚

2019-03-21 00:11

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 南檢聲押禁見

2019-03-21 10:46

氣爆補償 韓國瑜「愛與包容」高雄市府不告邱毅了

2019-03-21 11:22

長榮集團大房鬧內鬨 弟弟阻哥哥就任董事首吞敗仗

2019-03-21 11:21

搓乳女檢嗆越配「愛騙台灣男人錢」 彰檢：分案調查

2019-03-20 17:37

繼父「晚安吻」竟藏惡狼的舌頭 姐妹花怕生氣不敢反抗

2019-03-20 19:55

「猜猜我是誰」老梗詐騙上千萬 新店警逮8嫌

2019-03-20 15:28

罵退休警「流氓、黑道」周玉蔻賠15萬獲原諒換緩刑

2019-03-21 11:35

台南議會今不平靜！藍議員遭聲押 綠議員遭搜索

2019-03-21 13:11

醫師旅日遭打掛彩質疑台警推案 中市警：積極偵辦中

2019-03-20 15:52

女記者被性侵未遂 張書維反控是對方設局陷害

2019-03-20 17:10

新莊冷凍倉儲工廠失火 設備燒光無人傷亡

2019-03-20 16:36

竹縣男不僅盜伐家鄉林木 還販毒給部落族人

2019-03-20 15:41

影╱恐怖情人！女怒前男友劈腿 持刀刺他臉及頸

2019-03-21 10:31

7連霸議員涉貪被聲押 台南議會：判決未確定不影響權利

2019-03-21 11:51

影／超有心！ 台南警察提供安全帽配戴保平安

2019-03-20 15:58

吸毒女子稱任「鐘點情人」時薪2千 約男客上摩鐵

2019-03-20 19:14

普悠瑪賠償林佳龍提1320萬賠償 家屬：不能接受

2019-03-21 12:39

伸港鄉公所涉貪瀆案 法官諭令鄉長120萬元交保

2019-03-21 00:23

Uber Eats外送運毒 新北檢查獲藥頭約百人

2019-03-20 19:37

投資失利 他為彌補子女竟大膽索賄200萬

2019-03-20 21:44

假整地非法棄置有害事業廢棄物 恐汙染地下水源

2019-03-20 19:50

遭女檢摸乳自訴性騷擾 二審以逾告訴期限駁回定讞

2019-03-20 20:21

永和分屍案 刀具店老闆曾問吳宣：你幫外國人買東西嗎

2019-03-20 18:36

顏清標賣泰式打拋豬水餃 商標早在他選立委時就想好了

2019-03-21 13:21

貨車肇事逃逸？ 女大生騎車「雷殘」受傷

2019-03-20 15:26

台61線北上238K槽車翻覆 道路封閉預計中午開通

2019-03-21 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top