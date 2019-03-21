南京東路公寓驚傳火警 20分鐘撲滅火勢

2019-03-21 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市南京東路五段一處公寓4樓，今上午11時許冒出大量濃煙，北市消防局獲報派出人車馳援，20分鐘內撲滅猛烈火勢，所幸現場無人傷亡，詳細起火原因尚待調查。