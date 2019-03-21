男爬山突抽搐暈倒搶救不治 疑因高血壓導致

2019-03-21 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣日前有一位年約40歲的李姓男子，到飛鳳山爬山，不料爬到山頂時卻突然頭暈，全身抽搐後昏倒，附近民眾見狀連忙撥打119，消防人員獲報趕到現場時，李男已無呼吸心跳，送醫後仍然搶救無效。

消防隊指出，李男假日與家人一起到飛鳳山爬山，沒想到爬到山頂，在咖啡廳休息時卻突然覺得頭暈，接著全身抽搐後倒地不起，附近的山友連忙打電話求救，在等待消防人員到場期間，也一邊幫李男做CPR。

消防隊抵達現場後，發現李男已無呼吸心跳，但仍接手繼續做CPR，並幫李男電擊之後，立刻送往竹東榮民醫院急救，最後李男仍然宣告不治。消防隊表示，根據醫院紀錄，李男本身有高血壓病史，可能是造成這起意外的主因。

中醫大心臟血管科醫師楊晨佳指出，爬山是一項耗氧量很大的運動，尤其年紀超過45歲的男性及超過55歲的女性，上了年紀身體機能逐漸退化，本身患有心血管疾病、慢性疾病、過度肥胖者等都不宜爬山。

另外，若有民眾發現開始無法負荷原本爬山運動的強度，會容易喘、發生胸悶等情況，千萬不要輕忽以為是訓練量不足，這可能是身體發出的警訊，建議盡快安排健康檢查，尤其現代人生活習慣改變，心血管疾病有年輕化趨勢，更應該定期檢查身體，盡早發現潛在的隱患。