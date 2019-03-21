阿里山小火車與轎車發生擦撞 疑因轎車闖越平交道

2019-03-21 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



阿里山小火車今天早上9點從嘉義火車站出發，行經到第16號平交道時，與轎車發生擦撞，轎車上3名乘客受困，嘉義市消防局9點18分接獲通報，緊急搶救，將張姓女駕駛等人救出送醫，所幸僅輕傷，小火車上的旅客表示，車禍前聽到鳴笛聲和車速減速，下一秒就撞上了，車禍原因疑似轎車闖越平交道。

轎車擋風玻璃破裂，車體扭曲，路邊的交通標誌桿也被撞倒，附近居民表示，有聽到平交道的號誌燈響，沒聽到碰撞聲。張姓女駕駛表示，今早要帶高齡88歲的母親去寺廟拜拜，行經該平交道時未聽到鳴笛聲。而小火車上的乘客說，明顯感覺列車減速行駛，並一直鳴笛示警，下一秒就發生事故。

林務局森鐵處表示，車上有108名乘客搭乘9點的車要去十字路站遊玩，9點18分發生車禍，警方現場蒐證後，列車在上午10點30分，由現場行駛回北門站且提供其他列車提供有意願上山的90名旅客繼續搭乘，18名旅客選擇退票。

林務局森鐵處指出，該平交道屬於簡易型平交道，設有警燈與警鳴等自動警報裝置，去年檢視阿里山火車沿路平交道的危險性，決定第16號平交道等5處平交道增設安全柵欄，預計今年10月完工，如今尚未施工完成即發生車禍，會與包商討論加快工程進度，確保平交道安全。