南京東路大樓火警 警控制火勢清查有無人員受困

2019-03-21 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市南京東路一處民宅傳出火警，消防局迅速撲滅。記者李承穎/翻攝 分享 facebook

台北市松山區南京東路五段一處大樓4樓，今天中午11時許冒出大量濃煙，台北市消防局出動63人，14部水箱車前往救援，目前正已控制火勢，正清查有無人員受困。