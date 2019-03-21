八年級生媽為一中雞排美食 搞丟2歲兒吐又爆哭

2019-03-21 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



八年級生的王姓小媽媽為排一中街知名雞排美食，2歲兒子走失爆哭，所幸警方順利尋回。記者林佩均／翻攝 分享 facebook 一中商圈雞排魅力無法擋？台中市一名八年級生媽媽，為了購買一中商圈一家知名雞排店，忙著排隊竟沒注意到2歲兒子跟著人群走丟，男童被帶到派出所，嚎啕爆哭「我要找媽媽」，甚至哭到連午餐都吐了出來，所幸員警在一中商圈逐一詢問店家，總算找到心急如焚的男童母親。

本周日，兩名年輕女子急忙抱著一名2歲男童到台中市警局第二分局育才所報案，小男童哭喊「我要找媽媽」、「媽媽」，原來男童在一中商圈走失，身上又無證件，女子擔心男童安危，送到派出所請警方協助。

男童見一群陌生人靠近，更加激動嚎啕大哭，警方說，所內正好都是單身的未婚男女警，沒有人有帶小孩的經驗，只好集思廣益，輪番上陣拿糖果、卡通影片「止哭」，但男童通通不埋單，反而越哭越激動，甚至將午餐都吐了出來。

配合男童身高，員警忙著或蹲或跪安慰，正一籌莫展時，剛好電視機播放乳酸飲料廣告吸引男童的注意力，員警靈機一動，「叔叔帶你去買好不好？」成功讓男童破涕為笑，乖乖待在所內等待家人。