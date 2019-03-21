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影╱阿里山小火車與轎車擦撞 轎車3名乘客送醫

2019-03-21 10:29聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

阿里山小火車今天早上9點從嘉義火車站出發，行經到嘉義市某平交道時，與轎車發生擦撞，轎車上3名乘客受困，嘉義市消防局9點18分接獲通報，緊急搶救，將張姓駕駛等人救出送醫，車禍原因移送轎車闖越平交道。

轎車擋風玻璃破裂，車體扭曲，附近居民表示，有聽到平交道的號誌燈響，沒聽到碰撞聲。

林務局森鐵處表示車上有107名乘客搭乘9點的車要去十字路站遊玩，現已調度其他車次接駁，車禍原因將交由警察釐清。

阿里山小火車今早與轎車發生擦撞，轎車上3名乘客受傷送醫。記者姜宜菁/攝影
阿里山小火車今早與轎車發生擦撞，轎車上3名乘客受傷送醫。記者姜宜菁/攝影
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阿里山小火車今早與轎車發生擦撞，轎車上3名乘客受傷送醫。記者姜宜菁/攝影
阿里山小火車今早與轎車發生擦撞，轎車上3名乘客受傷送醫。記者姜宜菁/攝影
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車禍阿里山警察
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