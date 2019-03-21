影╱阿里山小火車與轎車擦撞 轎車3名乘客送醫

2019-03-21 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



阿里山小火車今天早上9點從嘉義火車站出發，行經到嘉義市某平交道時，與轎車發生擦撞，轎車上3名乘客受困，嘉義市消防局9點18分接獲通報，緊急搶救，將張姓駕駛等人救出送醫，車禍原因移送轎車闖越平交道。

轎車擋風玻璃破裂，車體扭曲，附近居民表示，有聽到平交道的號誌燈響，沒聽到碰撞聲。