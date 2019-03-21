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呷飽沒？ 滿桌菜餚銅板價 抓住台中員警的胃更暖心

2019-03-21 09:58聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市警局一分局公益所志工媽媽在特殊節日準備一人一道菜，有「媽媽味道的菜」端上桌...
台中市警局一分局公益所志工媽媽在特殊節日準備一人一道菜，有「媽媽味道的菜」端上桌，一解異鄉員警家鄉愁。圖／台中市警察局第一分局提供
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警察輪值勤務繁忙，營養均衡的三餐是體力來源！台中市警局第二分局注重員警健康，每餐規劃一道純素蔬食，更邀請慈濟師姐來教受蔬食料理；第一警分局的「幸福大飯店」聘請前知名排餐店主廚掌廚，繁重勤務加菜炒麵、滷蛋、臭豆腐餐盒外送，這些營養均衡菜色，佛心銅板價，不僅抓住員警的胃，更暖心。

台中市警察局編制警力7531名，外勤員警三餐外食居多，加上輪班日夜顛倒，不少員警正餐不是亂吃，就是不吃，台中市警局第二分局注重員警飲食健康，規劃每餐五菜一湯中，其中一道是純素的蔬菜，讓員警飲食均衡。

昨邀請慈濟師姐到場料理蔬食大餐，餐桌上秀出炒麵、炒青菜、素獅子頭、彩椒炒鮮菇、涼拌青蘋果黑木耳等蔬食，還有花朵造型的果汁果凍，讓員警大讚菜色漂亮又好吃，不只色香味，連視覺都是一大享受。

基層警員指出，分局伙食的食材及食用油均由專人把關，青菜、肉品都是現炒熱菜，「重點是很便宜！每餐只收銅板價60元！」

第一警分局有警界馳名的「幸福大飯店」，分局聘請台中前知名排餐店楊姓主廚掌廚，每天烹煮五菜一湯，周三加碼炒麵或炒飯、夏天則變化為涼麵，以自助餐方式供餐。

資深警員讚譽，遇到選舉等繁重勤務，伙房還會替員警「加菜」，現煮炒麵、滷蛋與臭豆腐餐盒外送，深夜看到「真的很感動」。

佛心銅板價還有第五警分局，一名基層警員指出，現在物價飆漲，一餐要吃到有魚、有肉又有菜的便當，少說80元起跳，但第五警分局只要一個五十元銅板，就能飽餐一頓，划算價格連派出所都派工友替員警外帶包便當，省荷包。

各分局志工媽媽在特殊節日會準備一人一道菜，有「媽媽味道的菜」端上桌，一解異鄉員警家鄉愁。

台中市警局第二分局昨邀請慈濟師姐教授蔬食料理，端出炒麵、彩椒炒鮮菇、涼拌青蘋果黑...
台中市警局第二分局昨邀請慈濟師姐教授蔬食料理，端出炒麵、彩椒炒鮮菇、涼拌青蘋果黑木耳等蔬食，還有花朵造型的果汁果凍，讓員警驚豔。記者林佩均／攝影
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台中市警局第一分局「幸福大飯店」遠近馳名，採自助餐方式，菜色健康又美味。圖／台中...
台中市警局第一分局「幸福大飯店」遠近馳名，採自助餐方式，菜色健康又美味。圖／台中市警察局第一分局提供
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員警特殊勤務繁忙，台中市警局第一分局「幸福大飯店」伙房會替員警「加菜」，現煮炒麵...
員警特殊勤務繁忙，台中市警局第一分局「幸福大飯店」伙房會替員警「加菜」，現煮炒麵、滷蛋與臭豆腐餐盒外送。圖／台中市警察局第一分局提供
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台中市警局第一分局「幸福大飯店」遠近馳名，菜色健康又美味。圖／台中市警察局第一分...
台中市警局第一分局「幸福大飯店」遠近馳名，菜色健康又美味。圖／台中市警察局第一分局提供
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員警特殊勤務繁忙，台中市警局第一分局「幸福大飯店」伙房還會替員警「加菜」，現煮炒...
員警特殊勤務繁忙，台中市警局第一分局「幸福大飯店」伙房還會替員警「加菜」，現煮炒麵、滷蛋與臭豆腐餐盒外送。圖／台中市警察局第一分局提供
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台中市警局一分局大誠分駐所志工媽媽在特殊節日準備一人一道菜，有「媽媽味道的菜」端...
台中市警局一分局大誠分駐所志工媽媽在特殊節日準備一人一道菜，有「媽媽味道的菜」端上桌，一解異鄉員警家鄉愁。圖／台中市警察局第一分局提供
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台中市警局第一分局「幸福大飯店」規劃員警一人一格餐具櫃，整潔又衛生。圖／台中市警...
台中市警局第一分局「幸福大飯店」規劃員警一人一格餐具櫃，整潔又衛生。圖／台中市警察局第一分局提供
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台中市警局一分局公益所志工媽媽在特殊節日準備一人一道菜，有「媽媽味道的菜」端上桌...
台中市警局一分局公益所志工媽媽在特殊節日準備一人一道菜，有「媽媽味道的菜」端上桌，一解異鄉員警家鄉愁。圖／台中市警察局第一分局提供
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台中市警局第二分局昨邀請慈濟師姐教授蔬食料理，端出炒麵、彩椒炒鮮菇、涼拌青蘋果黑...
台中市警局第二分局昨邀請慈濟師姐教授蔬食料理，端出炒麵、彩椒炒鮮菇、涼拌青蘋果黑木耳等蔬食，還有花朵造型的果汁果凍，讓員警驚豔。記者林佩均／攝影
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台中市警局第二分局昨邀請慈濟師姐教授蔬食料理，端出炒麵、彩椒炒鮮菇、涼拌青蘋果黑...
台中市警局第二分局昨邀請慈濟師姐教授蔬食料理，端出炒麵、彩椒炒鮮菇、涼拌青蘋果黑木耳等蔬食，還有花朵造型的果汁果凍，讓員警驚豔。記者林佩均／攝影
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台中市警局第一分局聘請台中前知名排餐店主廚掌廚，「幸福大飯店」遠近馳名。圖／台中...
台中市警局第一分局聘請台中前知名排餐店主廚掌廚，「幸福大飯店」遠近馳名。圖／台中市警察局第一分局提供
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