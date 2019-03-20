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新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

新店警交通大執法 開弓射出安居箭

2019-03-20 16:54聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市新店警分局執行新北安居三箭「治安、公安、交安」違法零容忍」新北三安大執法行動專案，首發交安之箭今天啟動，為維護轄內交通順暢與用路人交通安全，展開為期1個月的交通大執法，除針對酒駕、佔用殘障車位、公車停等區、機車佔用騎樓等13項重大交通違規加強取締外，今天邀集新店地區資深計程車司機、資深義交同仁及分局所屬常擔服重要路口交通疏導勤務人員在分局召開座談會，透過結合各方意見，探討轄內易壅塞路段、路口，並研擬改善方案，於交通大執法期間將針對易壅塞路段與路口加強交通執法、保持路口淨空，以維交通順暢，讓民眾心有所感。

分局長林富助表示，新店分局轄區遼闊，包含新店、深坑、石碇、坪林與烏來五個行政區。分局會因地制宜，平日針對新店區車流龐大的復興路沿線加強上下班尖峰時段交通疏導作為；假日則針對深坑、石碇、坪林與烏來等風景區規畫交通疏導勤務。對於易發生交通事故路段如中正路、北宜路、新烏路則加強巡邏，取締易肇事之違規行為。

針對民眾經常檢舉違規攤販與違規停車路段加強取締，新店警分局轄內常遭檢舉違規攤販的中正路、建國路，規畫聯合取締整理市容；遭多次檢舉違規停車路段為中正路、北深路二、三段，中正路為商業活動頻繁之路段，常有駕駛人貪圖一時方便違規停車，警方會加強取。

近日在深坑地區北深路二、三段常有民眾檢舉同一地點違規停車，但警方到場或在場卻未發現違停現象，導致警方疲於奔命。警方指出，民眾若發現有違規情形除可撥打110電話檢舉外，也可以拍照存證，並上網利用警察局所設置交通違規檢舉系統檢舉，使違規者能被即時採證處罰，但也呼籲民眾需依實際情形檢舉，切勿胡亂檢舉或謊報，以免浪費警察資源，又有觸法之虞。

清明連假將至，新店警分局針對民眾掃墓行經路線的山區狹窄道路也協調新店區公所規畫接駁公車，並派遣警力、民力加強交通疏導，避免產生交通壅塞情形。

新北市新店警分局執行新北安居三箭「治安、公安、交安」違法零容忍」新北三安大執法行...
新北市新店警分局執行新北安居三箭「治安、公安、交安」違法零容忍」新北三安大執法行動專案，今天邀集新店地區資深計程車司機、資深義交同仁及分局所屬常擔服重要路口交通疏導勤務人員在分局召開座談會。圖／警方提供
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