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警扮農夫直搗田間倉庫 咖啡水果茶包都是毒

2019-03-20 14:38中央社 苗栗縣20日電

苗栗檢警在苗栗市破獲一處大型毒品倉庫，由於倉庫位於農田間，員警喬裝農夫跟監蒐證多日，攻堅逮捕3名成員，起獲369包各種外觀與一般飲料糖果無異的毒品咖啡、水果茶包。

苗栗縣警局刑警大隊今天發布新聞表示，以33歲何姓男子為首的販毒集團為規避檢警查緝，經常變更毒品倉庫位置，除隱身社區大樓、透天厝，近期遷移至苗栗市嘉盛地區一處農田間鐵皮工廠，經多日跟監埋伏，18日持搜索票前往攻堅，當場查獲何男、陳男（19歲）、劉男（18歲）3名集團成員及多名吸毒人士，於倉庫內起獲369包各式毒品咖啡包，共3283公克及販毒所得新台幣14萬3700元等證物。

苗栗縣刑警大隊副大隊長陳健民指出，這鐵皮倉庫隱身於農田中，又僅有一條小路可進出，員警為跟監蒐證，多次穿著雨衣雨鞋喬裝農夫觀察紀錄，販毒集團也自恃該處「易守難攻」，當員警上門攻堅時，倉庫側門敞開，一群人正肆無忌憚在裏頭拉Ｋ。

現場查獲的各種毒品咖啡包，外包裝五花八門，除「彩虹小惡魔」、「凱蒂貓」、星座系列等可愛圖案，還有梅子錠以及柳橙、葡萄等水果口味混合型毒品，其中「香橙沖泡飲」，竟還標榜「有機成分」。

陳健民說，這些混合型毒品，多摻雜第三級毒品卡西酮類、K他命或第二級毒品安非他命等，外觀與一般飲料、糖果無異，孩童可能誤食，呼籲家長注意，提醒小孩勿接受來路不明糖果、咖啡包等物品。

警方根據查扣資料分析，該集團每天獲利近10萬元，成員行事風格高調，出入、送「貨」均以高級雙B名車代步，更招募涉世未深的未成年少年、學生，充當跑腿、送貨小弟，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

毒品咖啡販毒
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