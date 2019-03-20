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台中后里工廠疑二氧化碳外洩 6人送醫

2019-03-20 12:52聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市后里區后科南路一間工廠，今天中午12時許疑發生二氧化碳外洩事件，台中市消防局接獲報案後，出動救災、救護車前往救援，廠區護理人員也前往處理，共有6名人員因吸入過多二氧化碳，送往衛福部豐原醫院治療中。

台中市救護車衛福部
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